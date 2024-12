Toro e Giro d'Italia, maxi affare Cairo: Pif, i soldi dell'Arabia con Red Bull

TORINO - In piedi sui pedali, con gli occhi che brillano guizzanti come disse di lui Berlusconi, però chissà quanto sbuffando tra le salite, i tornanti di una cessione sempre più agognata dalla tifoseria granata: Cairo può essere visto anche così, pur se non fotografato. Ci dobbiamo accontentare delle sue immagini sull’ammiraglia all’ultimo Giro d’Italia, capelli al vento e braccio piegato per un saluto papale alla folla per strada, pur se da almeno tre lustri non siamo più davanti a sua santità Urbano. Ordunque, stiamo qui parlando del Toro e della seconda corsa ciclistica più famosa al mondo dopo il Tour. Certo non un giro in giostra, nel magma, nel mare magnum di voci, indiscrezioni, conferme parziali, micro e macroconfidenze, valutazioni, riflessioni e pure smentite mai prodotte: indicative anch’esse, per cercare di distinguere la crema da quegli acquitrini formati da una pioggia continua di fake-news, ormai diffuse sui social in progressione geometrica da settimane. Detta in due parole, ma davvero sommariamente: il fondo saudita Pif, impero politico-economico così potente da essere fin incommensurabile per un comune mortale, è sempre più interessato a dare l’assalto al Giro d’Italia, nonché alle altre corse “sorelle” in orbita Rcs.