Vlasic senza scuse: Pitbull, dove sei? Le difficoltà in attacco dipendono anche da Nikola

TORINO - Tanto è lontano il tempo del miglior Vlasic, che si è era meritato da Ivan Juric il lusinghiero appellativo di Pitbull, da far sì che la memoria faccia fatica a tornare sia a quando così il croato fu battezzato, sia in virtù di quali giocate ciò sia successo. Perché adesso del fu Pitbull restano dribbling abbozzati e abortiti, scialbi tiri in porta, un senso di sconfitta nell’incedere. Tanto che ci si stanca di aspettare qualità che viene il dubbio non ci siano, o che almeno Vlasic per qualche arcano motivo nel Toro non riesce (più) a mettere in campo. A Torino si era presentato - fortemente voluto da Juric che come l’eclettico attaccante è di Spalato - un ragazzo motivato dalla stagione in ombra nel West Ham. E che covava il forte desiderio di andare al Mondiale. La sintesi fu la miglior versione di Vlasic vista in granata. Era l’inizio del 2022: arrivati al 5 settembre aveva già segnato 3 reti in 5 partite di A. In pratica al primo mese di Toro è arrivato il 33% dei gol messi a segno in totale. Nei due anni successivi le reti sono state appena 6. Altre due alla prima stagione, tre la seconda e una in questa. Numeri che non hanno minimamente rispettato l’avvio. Eccezionale e fuori norma, ma che non avrebbe certo fatto pensare a un seguito così avaro di lampi. Lo spartiacque è stato il Mondiale del Qatar, per ragioni climatiche disputatosi in inverno. Dopo quella rassegna, alla quale Vlasic era arrivato col turbo e dalla quale è tornato con una nota di catalessi che non l’ha mai abbandonato, non si è più rivista quella versione là, di Nikola.