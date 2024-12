Torino, il summit: priorità attaccante

Cairo su Simeone: "È un nostro obiettivo"

I granata oggi sono appaiati al Parma all’11° posto, con soltanto 4 lunghezze di vantaggio sul Como, terz’ultimo (e 5 sul Como, penultimo). Insomma, gli ultimi due mesi con Zapata in tribuna o davanti alla tv si sono trasformati in un labirinto senza quasi vie d’uscita, sotto il profilo dei risultati (una sola vittoria). In ogni caso, "la strategia definitiva" è stata definita quantomeno da ieri. Cairo: "Sicuramente l’attaccante è un obiettivo del nostro mercato. Per tutto il resto non voglio dire altro (Vagnati cerca anche un braccetto mancino, ndr), ma le idee sono già abbastanza chiare": per fortuna, potrà commentare Vanoli? Subito dopo il derby, in conferenza, il tecnico si disse convinto di ricevere dalla società i rinforzi necessari subito, a inizio gennaio. Vedremo: sarebbe una novità davvero sorprendente, rispetto alla “normalità” dei mercati condotti dal Torino. Resta un problema di fondo: se l’assalto si orienterà verso una prima punta affidabile sotto porta, abbastanza prolifica in carriera e già presente in Italia (sicuramente un vantaggio per il tecnico, nell’ottica di un inserimento immediato o quasi), allora il portafoglio dovrà aprirsi in modo anche considerevole.

Cairo su Ricci: "Rimane al Torino"

Che Simeone (ancora e sempre ai margini a Napoli per via della concorrenza) sia un obiettivo primario è acclarato: ma De Laurentiis chiede 15 milioni, per quanto trattabili. E, nella migliore delle ipotesi, un prestito con diritto potrebbe concederlo solo a fine gennaio, dopo aver verificato l’inesistenza di offerte all’altezza. Petagna del Monza e Beto dell’Everton (ex Udinese) restano alternative. Nel mirino anche Jovic (ap pena 78 minuti giocati in questo campionato col Milan). "Vanoli è sul pezzo, la squadra è con lui e lo segue con grande voglia di far bene - ha detto Cairo -. Se è saldo in panchina? Certo: piena fiducia da parte mia. È un tecnico bravo e c’è la volontà di intervenire a gennaio per mettergli a disposizione qualche giocatore in più". Poi, a precisa domanda sul futuro di Ricci, sempre pensando alla prossima finestra di mercato: "Rimarrà certamente al Torino".