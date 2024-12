"Ricci rimarrà sicuramente". Toro, ricordati le ultime parole di Cairo

Il 3 dicembre il Toro ha compiuto 118 anni. Nell'occasione, Urbano Cairo si è cimentato nel consueto elastico dialettico parlando del futuro: "Se qualcuno più ricco di me si presenterà, sarò assolutamente disponibile a parlare e a ragionare" (il 27 novembre, invece, aveva affermato: "Non voglio restare a tutti i costi. I ventenni finiscono, vale anche per me"). Soprattutto, il presidente più longevo e più contestato nella ultracentenaria storia granata, ha garantito ai tifosi: " Ricci rimarrà sicuramente". Poiché Napoli i due club della Premier sono fortemente interessati al centrocampista, il riferimento di Cairo è al mercato di gennaio e ci mancherebbe pure che, con la squadra in piena media retrocessione, Vanoli venisse privato dell'azzurro, dopo che in estate gli sono stati venduti Buongiorno e Bellanova .

Il precedente

Per questo, essendo la memoria il diario che ognuno di noi porta sempre con sé (Oscar Wilde), la sortita di Cairo su Ricci assume un valore significativo, rammentando due precedenti che ancora bruciano sulla pelle dei sostenitori granata. 5 giugno 2024: "Buongiorno è il mio capitano e non è sul mercato". 13 luglio 2024: "La Società Sportiva Calcio Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno dal Torino. Alessandro Buongiorno è stato il giocatore che ha intercettato il maggior numero di passaggi nella Serie A 2023/24: 69, almeno 10 in più rispetto a chiunque altro". Operazione da 35 milioni di euro ai quali aggiungere 5 milioni di bonus; clausola rescissoria da 70 milioni valida dal terzo dei cinque anni anni di contratto sottoscritto dal giocatore. 7 luglio 2024: "Bellanova è incedibile", parola del direttore sportivo Davide Vagnati. 20 agosto 2024: ufficiale, Bellanova all'Atalanta. Operazione da 20 milioni di euro ai quali aggiungere circa 5 milioni di bonus. Vanoli pubblicamente commenta: "Non mi aspettavo il suo addio, non c'erano avvisaglie. Dopo il Milan è andato anche in conferenza stampa, non mi sarei aspettato la cessione. Ho un gruppo unito e maturo, anche i ragazzi sono rimasti sorpresi". E non solo loro.