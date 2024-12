Vanoli: "Toro, situazione che non mi piace. Mercato? Ho parlato con Cairo"

Vanoli, conferenza Genoa-Torino

Paolo Vanoli ha analizzato in conferenza la prossima sfida contro il Genoa: "Sono punti importanti e pesanti in uno stadio difficile. Dovremo usare la testa con voglia di vincere, perché questi punti diventano oro. La paura è un sentimento positivo perché ti spinge a dare qualcosa di più. Bisogna essere in grado di vivere i momenti della partita. Firmare per un pareggio? No, mai. Nella vita ho sempre giocato per vincere. Nella partita, però, bisogna anche saper non perdere". Su Vieira: "Ho guardato diverse partite dello Strasburgo e da quando è arrivato qui sta facendo una grande lavoro". Sulle condizioni del gruppo: "Karamoh ha avuto un virus ma è recuperato. Ciammaglichella e Balcot hanno avuto un affaticamento ma niente di grave, dovremo valutarli. Ilic? È in fase di recupero ma non verrà a Genova".

Poi il tecnico granata ha risposto alle domande su alcuni singoli. Sull'utilizzo di Vlasic: "Chi entra o chi subentra deve dare il contributo, sono punti importanti". E una considerazione su Adams e il calo dopo l'infortunio di Duvan: "Zapata non c'è, dobbiamo impararlo. Volevo portarlo in conferenza ma è impegnato con il suo percorso riabilitativo. C'è da darsi qualche responsabilità in più e trovare idee diverse". Su Sosa: "Deve essere sereno e dare di più in allenamento e non solo. So cosa mi può dare, lo deve dare. È un giocatore che può dare molto di più di quanto sta facendo". Poi è tornato a parlare della sfida col Napoli: "Dovevamo stressare di più la difesa avversaria, che significa mettere più palloni in area e farsi trovare pronti sull'eventuale ribattuta. Voglio più cross perché abbiamo attaccanti con poca struttura ma con buona scelta di tempo".