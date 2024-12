Vanoli, Genoa-Torino: "Siamo sulla strada giusta". E su Vlasic...

Il 25 ottobre è la data dell'ultima vittoria in campionato del Torino . La squadra di Vanoli non sa più vincere e anche a Marassi non va oltre lo 0-0 contro il Genoa. Poche emozioni e vince la paura con le due squadre concentrare più a non prenderle rispetto che a darle. "È stata una gara combattuta su un campo difficile" sottolinea l'allenatore granata al termine dell'incontro.

Vanoli, conferenza Genoa-Torino

Paolo Vanoli analizza la sfida giocata contro il Genoa: "Più lucidi nel primo tempo ma meno produttivi, nella ripresa ci è mancato il guizzo. Siamo stati bravi a stressare la difesa con tanti cross. Coraggio? Secondo me siamo andati a prenderli bene, c'è da migliorare nella riconquista del pallone. Trovata la stabilità a livello difensivo, ora il mio compito è quello di trovare l'alchimia tra le punte". Poi il botta e risposta con un giornalista: "Secondo lei dovrei cambiare la difesa? Quando ci sono delle buone prestazioni si va avanti con le proprie idee. Si è trovata una buona quadratura e in qualche modo abbiamo provato a metterli in difficoltà". E ancora: "Non ho nessun rimpianto e nemmeno rabbia. Sono tre settimane che vedo che questa squadra si sta avvicinando ai miei occhi della fame. Siamo sulla strada giusta".

Poi l'allenatore granata parla dei singoli: "Vlasic stava bene ed non metterlo è stata una scelta tecnica perché è stata una partita sporca. Il centrocampo volevo toccarlo il meno possibile perché ha lavorato molto bene e non volevo perdere equilibrio". Su Sanabria: "Ha fatto un grande lavoro, anche Adams che deve capire che nel calcio italiano c'è tanta tattica ma lavorando può crescere tanto. Le punte si devono trovare meglio e chi è entrato ha fatto bene". A chiudere ha parlato dei possibili miglioramenti della squadra: "C'è ancora ampio margine a mio avviso e non solo in campo. I particoli sono quelli che devono aiutarti a crescere e si può ddare di più. A volte i tunnel in cui entri ti portano a frenesia e a volerne uscire a tutti i costi. Questo è il momento che stiamo attraversando. Stasera ho visto una squadra che vuole uscirne a tutti i costi".