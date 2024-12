Toro, il punto non basta: serve la punta

INVIATO A GENOVA - Continuano a non segnare i granata, continua a non vincere in casa il Genoa, continuano a soffrire il Toro e il Grifone a cavallo della linea di galleggiamento. Un punto è meglio che nulla: lo diceva anche Catalano a “Quelli della notte”, ci pare. Peraltro, trattasi di un brodino meritato più dal Torino che dal Genoa, a ben vedere: cioè a mettere in moto la memoria e a rileggere gli appunti dopo questa partita molto combattuta, abbastanza equilibrata, giocata tra una miriade di errori tecnici e anche con parecchio nervosismo, vista la posta pesante in palio per gli effetti potenziali. Partita, dunque, brutta, bruttina, e noiosa consequenzialmente. Neanche una parata vera per Vanja, abile in diverse prese alte, meno chirurgico nei rilanci coi piedi. Leali ha sicuramente ballato di più, nel primo tempo ringraziando il palo alla sua destra, colpito da Vojvoda, e nella ripresa distendendosi al 93’ in tuffo per respingere una bordata da fuori di Tameze. Vieira sale a 3 partite di fila muovendo la classifica (5 punti), ma quello di ieri è risultato più che altro un passaggio a vuoto. Vacua la prova offensiva del Genoa e non certo solo per colpa di Pinamonti, poi sostituito da un Balotelli ancora in versione ologramma. Costruzione di gioco di modesta levatura, specchio anche dell’organico, tanto più contro un Toro ben posizionato negli spazi. Un tiro a colpo sicuro dal limite di Frendrup, deviato in extremis in scivolata dall’onnipresente, instancabile Ricci, è stato il maggior rischio prodotto dai rossoblù. Ed è da maggio che il Genoa non vince in casa in campionato.