Cairo si sdoppia, Marassi e Stadium: “Dai, Urbano, resta a Torino!”

GENOVA - In ordine di tempo, la prima notizia è che Urbano Cairo si è presentato a sorpresa a Marassi: contestato, contestatissimo come sempre (e sarebbe stato lo stesso anche in sua assenza, ovviamente: i quasi 2 mila tifosi granata presenti nel settore ospite si sono fatti ripetutamente sentire). La seconda notizia è che però il suo nome è risuonato in modo stentoreo anche a Torino, allo Stadium, durante il primo tempo di Juventus-Bologna, oltre un’ora dopo la fine della partita di Genova. La curva Scirea a un certo punto si è messa a intonare un canto tipico di queste ultime settimane dei tifosi granata ("Urbano Cairo vattene…", eccetera eccetera), ribaltandolo nel concetto: "Urbano Cairo dai non vendere, resta qui, resta qui…". Poi, evidentemente non contenti, un altro coro ancora: "Resta a Torino, Urbano resta a Torino". Manco a dirlo, poco dopo il Bologna sarebbe passato in vantaggio: tu pensa le coincidenze.