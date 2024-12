Miretti in calo, Vieira insufficiente, Ricci il migliore: pagelle Genoa-Torino

Milinkovic Savic 6 Parate vere e proprie non deve mai farne. È sempre puntuale nelle uscite aeree, tanto da fare suoi praticamente tutti i traversoni che spiovono nell’area di rigore granata.

Walukiewicz 6 Sempre attento, non concede spazio a Miretti e lo contiene bene. Nessuna sbavatura da parte del centrale polacco.

Coco 6 Dà vita a un bel duello fisico con Pinamonti dal quale esce vincitore. Il rammarico è per quel tocco di mano che, nel finale, ha portato all’inevitabile annullamento del gol di Karamoh.

Masina 6.5 È il migliore del terzetto difensivo del Torino. Sempre attento quando è il Genoa ad attaccare, aiuta molto anche Vojvoda in fase offensiva avanzando ogni volta che ne ha la possibilità.

Pedersen 6 Vanoli lo schiera ancora una volta titolare sulla fascia destra e il norvegese ripaga la fiducia concessagli con una discreta prestazione. Arriva spesso sul fondo anche se non è sempre preciso al momento del cross. Lazaro (36’ st) ng

Ricci 7 È il migliore in campo. Tocca molti palloni e li smista con precisione: un esempio è l’imbucata per Adams nell’azione del palo di Vojvoda. Decisivo anche in fase difensiva quando si immola sulla conclusione pericolosa di Frendrup.

Linetty 6 Partita di sostanza per il capitano del Torino che, in mezzo al campo, fa valere i suoi muscoli. Prova anche la conclusione in un paio di occasioni. Tameze (43’ st) ng Ma è il granata che impegna più di tutti Leali.

Gineitis 5.5 Troppo timido quando è il momento di fare la differenza, prova ne siano il fiacco colpo di testa che finisce docile tra le mani di Leali e un paio di conclusioni dal limite senza troppe pretese.

Vojvoda 6 A fine primo tempo ha sui piedi il pallone dello 0-1 ma, nonostante avesse di fronte una buona porzione di porta, colpisce il palo esterno. Prestazione comunque sufficiente: spinge molto sulla corsia sinistra. Sosa (24’ st) 5.5 Quando entra, di fatto, il Torino smette di attaccare sulla fascia mancina.

Adams 5.5 Qualche buono spunto, una conclusione deviata da un difensore in angolo, ma troppo poco per poter considerare la sua prestazione sufficiente, Karamoh (24’ st) 6 Segna un gol da attaccante di razza, peccato per il precedente tocco di mano di Coco che porta all’annullamento.

Sanabria 5 Il pallone mancato quando tenta la rovesciata a fine primo tempo è il simbolo della sua prestazione. Viene ben contenuto dai difensori avversari e praticamente non lo si vede mai. Njie (36’ st) ng

All. Vanoli 6 La difesa ritrova la solidità che troppo spesso in questa stagione non ha avuto e non concede praticamente nulla al Genoa. Resta il problema della sterilità offensiva. Il suo Torino sembra avere maggiore voglia di vincere rispetto agli avversari, ma alla fine si deve accontentare dello 0-0.

ARBITRO

Marinelli 6 Fa arrabbiare i calciatori del Genoa fischiando la fine dopo l’ultimo angolo, nonostante Zanoli avesse la possibilità di crossare nuovamente il pallone, ma il recupero era già terminato da una trentina di secondi. Gestisce comunque bene la gara.