Torino, sui social i giocatori granata fanno quadrato per ripartire: “Insieme"

TORINO - In casa Toro si respira solo tanta voglia di uscire dal tunnel di negatività che la squadra ha imboccato da due mesi a questa parte. I punti delle ultime settimane sono troppo pochi e adesso la classifica non è più rassicurante: il terz'ultimo posto, in fondo, non è poi così lontano. Il pareggio di Genova ha lasciato qualche indicazione buona sulla prestazione, ma anche tanti punti interrogativi. Perché il Toro crea poco e segna ancora meno. L'assenza di Duvan Zapata non è soltanto un alibi, ma un vero e proprio guaio che Paolo Vanoli non ha ancora trovato il modo di rendere meno impattante. Su Instagram sono apparsi pochi giocatori dopo il pari di Marassi: dietro l'angolo c'è la sfida delicatissima contro l'Empoli, per cui le energie andranno canalizzate lì. Ma i messaggi affidati ai social rendono l'idea di come il gruppo sia consapevole del momento negativo. Tra questi c'è Adam Masina, votato MVP della gara contro il Genoa. Ha lasciato solo un cuore, abbinato all'immagine del Toro: non c'è spazio per frasi di circostanza, ma solo la presa di coscienza di una fase in cui l'unità d'intenti farà la differenza. Già dalla sfida di venerdì al Castellani.