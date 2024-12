Ricci, passi da leader: il nuovo trascinatore del gruppo Toro

Se c’è un giocatore in particolare della cui prestazione contro il Genoa Paolo Vanoli può ritenersi particolarmente soddisfatto, questo è sicuramente Samuele Ricci. È stato il migliore tra i granata che sono scesi in campo al Ferraris ma non è azzardato allargare il discorso a livello generale e definirlo in migliore della partita: in mezzo al campo il numero 28 ha dominato la scena, è stato costantemente nel vivo del gioco, ha toccato molti palloni, li ha giocati con grande precisione ma ha aiutato tanto la squadra anche in fase difensiva. L’esempio più lampante del lavoro sporco svolto è la chiusura decisiva sulla conclusione di Frendrup dal limite nel primo tempo: il danese aveva trovato lo spazio per andare al tiro indisturbato da posizione centrale e il granata si è immolato riuscendo a cambiare la traiettoria del pallone, alzandolo sopra la traversa.

Tre capitani persi

La prestazione di Ricci avrà fatto piacere a Vanoli soprattutto per il momento che sta attraversando la squadra: il Torino da quando Zapata si è infortunato è entrato in un tunnel di prestazioni e risultati negativi che lo hanno fatto scendere sempre di più in classifica. La formazione granata non è riuscita ad assorbire il contraccolpo di una perdita così importante, non solo sul piano tecnico ma anche su quello del carisma e della leadership. Nel giro di pochi mesi, di fatto, seppur per motivi completamente differenti, il Torino ha perso per tre volte il proprio capitano: prima Rodriguez si è liberato a zero dopo che non gli è stato rinnovato il contratto, poi Buongiorno è stato ceduto al Napoli, infine Zapata ha subito il grave infortunio al ginocchio nella gara contro l’Inter a inizio ottobre. Ora più che mai la formazione granata ha la necessità di trovare calciatori carismatici da seguire ma anche leader tecnici in campo a cui aggrapparsi per uscire dalle difficoltà. E se si parla di tecnica, non c’è calciatore più importante di Ricci in questo momento: ecco perché a Vanoli avrà fatto enorme piacere vedere contro il Genoa il proprio centrocampista farsi carico della responsabilità di prendere nelle proprie mani le redini del gioco e guidare in campo i compagni. Ricci ha avuto una precisione dell’89% nei palloni giocati, gli sono riusciti undici passaggi chiave e ventidue in avanti, tra questi anche la pregevole imbucata per Adams nell’azione che ha portato al palo di Vojvoda a fine primo tempo.

Ricci il trascinatore

In questo inizio di stagione, il centrocampista le cose migliori le ha finora fatte vedere con la maglia della Nazionale, con quella granata invece si è spesso limitato al compitino, alle prestazioni da 6 in pagella, lasciando l’impressione di poter fare molto di più. Proprio quel qualcosa in più che ha invece mostrato a Genova e che Vanoli si augura possa far vedere anche nelle prossime partite. Il tecnico ha sempre avuto grande fiducia in lui e lo dimostrano il fatto che lo abbia schierato titolare in ogni partita di campionato e che sia il granata che ha finora giocato di più, restando in campo per 1.278 minuti sui 1.350 totali. Ora Ricci dovrà continuare a essere il trascinatore della squadra. Proprio come lo è stato sabato al Ferraris.