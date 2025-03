Toro, ecco la formazione tipo: tutte le scelte di Vanoli

Torino - Paolo Vanoli ha individuato la formazione tipo. Contro l’Empoli, infatti, il Toro potrebbe scendere in campo per la terza volta consecutiva con lo stesso undici: in stagione non era mai capitato. Una mossa che testimonierebbe la soddisfazione del tecnico per quanto visto contro Napoli e Genoa: nulla di trascendentale, sia chiaro, ma almeno i granata hanno trovato una solidità che fino alla sosta per le nazionali di novembre era sempre mancata. Già contro il Monza il tecnico aveva dato un’impronta precisa: imprescindibile il 3-5-2, visto che il rientro di Adams garantiva a Vlasic di tornare a giocare venti metri più indietro. In più la variante Gineitis, diventata una costante anche al cospetto di Napoli e Genoa. Ed è da qui che si ripartirà, con un centrocampo che inizia a somigliare a una filastrocca: Ricci, Linetty e Gineitis. Manca Ilic, Vlasic è ancora un lontano parente del giocatore abituato a determinare, per cui il terzetto in mezzo diventa praticamente obbligato. Come il pacchetto arretrato, sempre più simile a un blocco di marmo: Walukiewicz, Coco e Masina insieme hanno limitato prima Lukaku e poi Pinamonti.