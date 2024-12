Ricci-Torino, si tratta il rinnovo: Cairo scende in pista

Dopo due mesi di stallo qualcosa finalmente si muove nel pianeta cairota, anch’esso messo a dura prova dal cambiamento climatico (ma perché la contestazione è diventata bollente). Il presidente si prepara per tornare a trattare in prima fila un rinnovo contrattuale, come già fece (restando agli ultimi anni) con Bremer e poi con Buongiorno . A questo giro è la volta di Ricci , ancora e sempre legato da un rapporto col Torino in scadenza già nel 2026, una data troppo ravvicinata per continuare a rinviare appuntamenti e trattative. Il club resterebbe in una condizione di vulnerabilità, se non si registrassero passi in avanti nella definizione del nuovo contratto. Il mercato di gennaio incombe, con l’entourage del play il patto era stato stretto tra ottobre e novembre e adesso il nodo sta venendo al pettine.

Ricci e il rinnovo del contratto

I rapporti più che buoni tra Samuele, il suo agente e i vertici del Torino sono stati terreno fertile per gestire la questione senza anomale contrapposizioni. Si narrava il retroscena un mese fa, quando fu comunicata all’entourage del giocatore la disponibilità di Cairo a prendere in esame l’adeguamento contrattuale a dicembre inoltrato, per poi provare a chiudere la partita nel corso del mese di gennaio o al massimo a inizio febbraio. E così è: è arrivata l’ora di sedersi a tavolino, in ballo vi è un prolungamento di 4 o 5 anni (una nuova scadenza nel 2029 è il target più chiacchierato), ma anche l’innalzamento dello stipendio ai livelli che Ricci merita (il suo ingaggio da 950 mila euro netti più bonus è sottodimensionato rispetto alla media degli emolumenti nello spogliatoio granata). Ci sono patti da rispettare non solo per strategico interesse cairota, ma pure per non far torto a Samuele. Ricci avrebbe potuto/dovuto rinnovare il contratto già a inizio estate. Dapprima un rinvio a inizio autunno, quindi un ulteriore slittamento a fine anno. Il tutto, con Cairo che intanto, di fronte a una crisi di risultati sempre più grave, optava per sigillare il Torino dentro a una bolla: nervosismo crescente, rinnovi bloccati e tanti saluti.

Cairo e il mercato di gennaio

Con, però, anche le voci crescenti sulla possibilità di una mutazione (societaria, non genetica) nei prossimi mesi. «A uno più ricco e bravo di me sarei disposto a vendere il Torino»: è ancora lunga, insomma. Sarà Cairo ad attraversare il mercato di gennaio. E il patron non può nemmeno concepire (dal suo punto di vista) il rischio di retrocedere. La B avrebbe effetti dirompenti e soltanto negativi pure nell’ottica di una possibile compravendita del club (dal crollo del prezzo al rischio di fuga degli acquirenti “migliori”), tuttavia si continua a ragionare tra ristrettezze economiche e pochi voli pindarici in questo faticoso avvicinamento al mercato di gennaio (il decollo dell’interesse per il 35enne Arnautovic, pressoché “regalabile” dall’Inter, ne è l’ennesima dimostrazione). In questi scenari confusi, ambigui, condizionati, Cairo intende però mettersi in protezione davanti alla crescita quasi senza soluzione di continuità di colui che è rimasto l’ultimo vero gioiello del Torino, appunto Ricci.

Ricci non è in vendita

Il quale, a sua volta, aspetta di veder finalmente riconosciuto il suo valore con un significativo adeguamento contrattuale (si parla di un salto a quota 1,5 milioni netti più bonus, da mandare a regime da inizio febbraio; più difficile che accordo e versamenti si materializzino già con l’inizio del nuovo anno). A parole, Ricci non è in vendita per ora. «Resterà con noi», diceva Cairo una settimana fa. Restando agli ultimi anni, sarebbe fin troppo facile rievocare le promesse analoghe diffuse un tempo per Bremer, poi per Buongiorno, quindi per Bellanova, con l’ausilio dialettico di Vagnati. Realisticamente, Cairo non può permettersi di vendere Ricci già a gennaio: altrimenti il Toro crollerebbe per davvero alla velocità della luce in zona retrocessione. Piuttosto, ci sono patti da rispettare, adesso.