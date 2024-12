“Il Toro uscirà dalla crisi con i suoi tifosi. Zapata? Ko troppo pesante”

Torino nel cuore : oltre duecento giovani lanciati; tanti trofei, compreso uno scudetto Primavera e una stagione da direttore sportivo in Serie A. Questo e tanto altro nel decennio granata di Massimo Bava . Dal 2021 poco più di un anno sabbatico «a visionare i centri sportivi d’Europa», quindi la nuova sfida dall’anno scorso col Catanzaro in B quale Responsabile Area tecnica del settore giovanile e scouting per i giovani della prima squadra. «Sono entusiasta di far parte di una società gloriosa come il Catanzaro e con una famiglia importante come quella Noto, che ringrazio, in primis il presidente Floriano Noto che mi vuole carico per un obiettivo che ha in testa». Partiamo dal Catanzaro: la Primavera capolista va a gonfie vele, in generale come sta andando? «In questa stagione ho impostato soprattutto due settori, l’Under 17 e la Primavera, alzando la qualità dei giocatori, ma soprattutto degli staff tecnici. Ho riportato qui allenatori calabresi del valore di Costantino per la Primavera, Augusto ex Samp per scuola calcio e Under 15 e i preparatori Gigliotti ex Atalanta dell’Under 17 e Scarfone dell’Under 15. Con la scuola calcio stiamo setacciando non solo il territorio calabrese ma anche Sicilia, Campania e Puglia. Specie con la Primavera i risultati si vedono». Quindi avete già richieste? «Certamente: Maiolo, Arditi, Vascotto, Pierluigi, Paura, Rafele. Alcuni li abbiamo mandati in ritiro in estate con la prima squadra dove, a rotazione, si allenano seguiti attentamente da Caserta».

Lei ha un passato importante, avendo vinto tanto in uno dei vivai italiani più prestigiosi come quello del Torino: in primis lo scudetto Primavera nel 2015, che soddisfazione è stata?

«Meravigliosa. In 7 anni ho fatto 6 finali, vincendone 4, con la Primavera: due di Supercoppa contro, due di Coppa Italia e due di scudetto, di cui una vinta ai rigori con la Lazio. Ancora adesso provo un’emozione incredibile per i miei 10 anni indimenticabili, anche per il Premio Maestrelli nel 2018 quale migliore responsabile del settore giovanile. Ma la cosa più bella è stata sfornare 207 giocatori che oggi fanno A, B, C e li porto tutti nel cuore».



Gyasi (Empoli), Segre (Palermo), Singo (Monaco), Adopo (Cagliari), Lucca (Udinese) oltre al top Buongiorno. Le ha fatto male sentire Cairo che non lo avrebbe venduto e poi accettare i 40 milioni del Napoli?

«Nel calcio i cicli possono finire. Buongiorno ha fatto una crescita esponenziale: sono contento per un giocatore considerato tra i difensori più forti d’Europa, cresciuto nella scuola calcio del Toro, preso a 7 anni dal mio amico fraterno Silvano Benedetti e poi portato da me dai Giovanissimi alla Primavera».



Torino in difficoltà: ha influito tanto l’infortunio di Zapata?

«Certo Zapata è una mancanza importante e lo sarebbe stata per tutti. Ma sono convinto che la società provvederà a gennaio».



Il presidente Cairo sembra disponibile alla cessione della società. Che opinione si è fatto?

«Sicuramente sarà presa la decisione migliore per onorare questa società, che merita un futuro radioso. Non so cosa deciderà il presidente, ma sarò curioso di vedere l’epilogo e auguro ogni bene al Torino con tutto il cuore».



Ma è vero che chi passa dal Toro ha il colore granata come seconda pelle?

«Ho avuto la fortuna di diventare direttore sportivo in Serie A della squadra della mia città. Società e tifosi mi fatto capire il valore della maglia granata. Li ringrazierò sempre perché mi sono stati vicini anche nel momento più brutto, quando ho perso i genitori a distanza di sei mesi. Ho lavorato e vinto dall’Eccellenza in A, ma la consacrazione è stata al Torino perché mi ha permesso di raggiungere obiettivi prestigiosi, compresi tanti derby vinti».



Oggi nel Toro sono rappresentate ben 18 nazionalità, con soli 4 italiani. Perché?

«Sono politiche che attua ogni società. Ritengo che bisogna adeguarsi al contesto in cui si lavora, così l’Udinese punta sugli stranieri, al contrario Inter, Atalanta e Fiorentina sugli italiani. Ciammaglichella è un superstite della mia gestione, fatto esordire con Coppitelli in Primavera. Gli auguro di imitare i vari Barreca, Aramu, Parigini, Millico, Buongiorno».



Vanoli risolleverà il Torino?

«L’aiuto della tifoseria e la vicinanza della società faranno tirare fuori il meglio a Vanoli e ai giocatori. Sono convinto che avranno le meritate gratificazioni perché il Torino ritorni dove merita, ovvero nella parte sinistra della classifica».