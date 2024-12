Vanoli paragona Torino e Manchester City: "Ko Zapata come Rodri. L'Empoli..."

L'Empoli , dopo la grande vittoria contro l'Hellas Verona, ospiterà il Torino , che viene invece da un periodo complicato. I granata non vincono da sei giornate, dalla sfida casalinga contro il Como e stanno riscontrando molte difficoltà nel fare gol, dopo il grave infortunio di Zapata . Ne ha parlato in conferenza stampa l'allenatore Vanoli , che ha presentato la sfida contro i toscani, valida per l'anticipo della sedicesima giornata di Serie A.

Empoli-Torino, conferenza Vanoli

L'allenatore ha fatto il punto sugli infortuni: "Stiamo bene, abbiamo recuperato Linetty, Njie e Vlasic: avevano avuto un problema intestinale, ma ci sono. Ilic si è aggregato al gruppo per tutta la settimana, farà parte dei convocati, ma non si può pretendere che abbia 90 minuti. Può avere uno spezzone, se necessario. Borna Sosa? Domani gioca". Poi ha approfondito il discorso su Vlasic: "A volte ci sono periodi per gli attaccanti in cui non segnano e si intestardiscono. Deve solo pensare a giocare per la squadra: lui lo sa fare bene, poi tutte le cose verranno. La squadra ha bisogno di una vittoria per ritrovare totalmente fiducia". Sull'Empoli: "Siamo consapevoli che giocheremo su un campo ostico, l'ultima vittoria del Toro lì è del 2022. Anche le big ci hanno sempre sofferto, l'80% dei gol dei toscani è arrivato nei primi tempi e serve attenzione nell'approccio". Poi un pensiero per Pellegri, dopo la rottura del crociato: "Ho scritto un messaggio a lui e anche prima a Sazonov. Al di là della maglietta, dà fastidio questo infortunio: auguro a entrambi una pronta guarigione". Poi ha parlato anche di una soluzione tattica: "Vlasic, Njie più una punta? È una soluzione percorribile, sì. Con l'Empoli in coppa ci furono Njie, Zapata e Adams. Prima si passa dalla mentalità, poi si può fare tutto. Nel calcio moderno, avere giocatori tecnici e che sanno saltare l'uomo è fondamentale". Poi a proposito di Duvan ha fatto un paragone con il Manchester City...