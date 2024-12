Toro, Borna Sosa pizzicato e stimolato: ora tocca a lui dimostrare

Il flop di Borna Sosa è oramai una realtà. Lo stesso Paolo Vanoli , nella conferenza stampa che aveva preceduto la partita di Marassi contro il Genoa, aveva avuto parole severe nei confronti dell’esterno sinistro croato: «Deve essere sereno e dare di più. So cosa può darmi, lo deve fare. Può e deve dare di più». Però non lo ha scaricato, gli concede un’altra possibilità e la conferma arriva dalla conferenza di ieri. «Sì, ad Empoli Sosa gioca». Quella di stasera è una nuova chance che il tecnico concede al giocatore nella speranza che reagisca nel modo migliore. Sino ad oggi, infatti, il croato ha disputato qualche buona partita solo con la sua nazionale. In granata - invece - poco o niente. L’ultima da titolare risale al 3 novembre in occasione di Torino-Fiorentina quando i granata persero per 1-0 e l’esterno mancino, come del resto tutta la squadra, non riuscì a dare un contributo importante, tant’è che al 18’ della ripresa fu sostituito da Lazaro.

Il ritorno di Sosa

Di conseguenza, 40 giorni dopo l’ultima volta, torna titolare. In Coppa Italia, nella serata dell’eliminazione proprio contro l’Empoli del 24 settembre, entrò all’inizio del secondo tempo (1’) al posto di Walukiewicz. I numeri (che non sbagliano mai) sono spietati: 9 presenze (solo 4 da titolare ed è tutto dire...), 368 minuti giocati (le briciole di questa prima parte di stagione ), zero gol e nessun assist. Proprio quest’ultimo aspetto è quello che preoccupa di più, visto che Paolo Vanoli dagli esterni pretende tanti traversoni verso il centro. È vero che non c’è più una prima punta alta e forte come Zapata in grado di colpire di testa ma, almeno, più cross in sequenza potrebbero mettere in apprensione le difese avversarie e creare un po’ di scompiglio. Borna Sosa è arrivato dall’Ajax in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, ma continuando di questo passo i granata non lo riscatteranno di sicuro. Anzi: considerato il suo grigio inizio di stagione, Davide Vagnati ha anche provato a capire se gli olandesi fossero disposti a riprenderlo a gennaio. La risposta è stata negativa, quindi Sosa (a meno che non lo richieda un’altra società ancora, possibilità al momento molto difficile) resterà in granata fino al termine della stagione.

Cosa chiede Vanoli

Adesso, come detto, dipende da lui. Vanoli gli chiede ferocia agonistica e tanti traversoni: in settimana l’allenatore ha lavorato molto sotto questo aspetto e dopo il pari di Marassi, che ha interrotto l’emorragia di risultati negativi, si aspetta una buona prestazione questa sera a Empoli dove i granata devono vincere per mettere in tranquillità una classifica che nell’ultimo periodo si è fatta molto pericolosa. Sulle corsie esterne, oltre a Sosa, via libera per il norvegese Pedersen, il giocatore ex Sassuolo preso dal Feyenoord, che sino a oggi ha collezionato 10 presenze per un totale di 620 minuti. Anche lui non ha ancora servito assist-gol, ma rispetto al croato ha dimostrato più continuità: spesso si sgancia e prova a costruire qualche cosa di incisivo sul fondo. I due partiranno dall’inizio con Vojvoda e Lazaro in panchina pronti a subentrare se le cose non dovessero andare per il verso giusto. Anche questi ultimi due non sono riusciti, sino ad oggi, a battere colpi importanti. L’assenza di Bellanova, che a Bergamo sta facendo bene, si sta facendo sentire in modo molto pesante. E allora - per concludere - le frecce granata questa sera ad Empoli devono colpire l’obiettivo: ferocia, corsa e assist. Altrimenti saranno guai.