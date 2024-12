Vanoli: “Adams sta capendo il calcio italiano”. Ché: “Sapevo che il portiere..."

"Adams ha fatto bene anche in Premier"

Sulla rete dello scozzese, Vanoli aggiunge a Dazn: "Un colpo fantastico di un giocatore che può tornare ad essere determinante come ad inizio stagione. Adams ha fatto benissimo anche in Premier League e in Champions League: è un ottimo giocatore e stasera l'ha dimostrato". Il tecnico del Torino prosegue: "Per ottenere risultati importanti abbiamo bisogno di tutti. L'ho dimostrato fin dal primo giorno, facendo partire Karamoh. Non si può affrontare un campionato con soli 11 giocatori. Fortunatamente abbiamo una rosa ampia". E sulle soluzioni senza Zapata conclude: "A volte ci mancano attaccanti con determinate caratteristiche, per questo ho schierato Karamoh: preferiamo giocare palla a terra piuttosto che con la profondità. I cambi di Njié e Karamoh ci hanno dato la profondità che ci permette di schierare due trequartisti tra le linee, altrimenti rischiamo di andare incontro alla palla, come ci è successo ultimamente".