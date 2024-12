"La Juve rubava i derby prima del Var": Cairo, parole di fuoco. "E non pochi!"

Urbano Cairo a Radio Deejay, un'intervista che avrà una lunga eco tra i tifosi di Toro e Juve. Il patron del club granata ha toccato vari argomenti, dalla possibile cessione del club al rapporto con i tifosi, passando per il ritorno alla vittoria della squadra di Vanoli contro l' Empoli fino alla battuta infuocata sui derby giocati pre Var contro la Juve . Così Cairo sulla situazione del club: "Il prossimo settembre compirei 20 anni alla guida del club. Se il 2 settembre 2025 sarò ancora presidente del Toro, festeggerò 20 anni. Non ho desiderio di vendere la società, mi ci lega una forte passione. Ma come ho detto, se qualcuno più ricco o più bravo di me, sarei pronto a cedere. Red Bull? Impossibile: non ho avuto alcun contatto e nessuna offerta fino ad ora. Ripeto che non mi piacerebbe vendere il Torino, ma lo farei se dovesse arrivare qualcuno più ricco e bravo".

E ancora: "Non ho mai messo in vendita il club, eccezion fatta per una volta anni fa quando eravamo in B, ma non arrivarono offerte adeguate: quando cedi una società come il Torino, bisogna stare attenti a chi lo si vende". Sul rapporto con i tifosi invece: "La contestazione? Sono molto dispiaciuto, non mi fa piacere. Credo sia comunque un rapporto recuperabile. Nelle ultime settimane sono stato vicino alla squadra e all'allenatore, perché ci tengo. A gennaio interverremo sul mercato, avendo perso un calciatore come Zapata". Si passa alla vittoria sull'Empoli, al mercato e ai derby con la Juve...