Vanoli, ora serve il mercato in aiuto: la priorità di Vagnati è una

TORINO - Quarantanove giorni dopo l’ultima volta, un attaccante è tornato a segnare e il Torino è tornato a vincere. Non accadeva dalla gara contro il Como decisa dalla rete di Njie . La perla di Adams contro l’Empoli non deve però illudere: lo scozzese non ha risolto i problemi offensivi della squadra granata a cui un centravanti vero continua a mancare. Il grave infortunio occorso a Zapata nella partita contro l’ Inter ha lasciato un vuoto nella rosa, Vanoli non ha infatti a disposizione un’altra punta con le stesse caratteristiche del colombiano, un giocatore capace di fare reparto da solo, tenere palla, far salire la squadra, ma anche sfruttare al meglio i traversoni provenienti dalle fasce. Adams e Sanabria sono più che altro attaccanti di raccordo, seconde punte, Karamoh ha nelle sue corde l’attacco alla profondità ma è un attaccante esterno, così come Njie. La mancanza di un punto di riferimento dentro l’area la si è vista anche nelle ultime due partite, dove il Torino ha intensificato il gioco sulle fasce: Vanoli nelle ultime settimane ha insistito con il lavoro al Filadelfia su questo aspetto, vuole che gli esterni vadano con sempre maggiore frequenza al cross così da "stressare le difese avversarie", per utilizzare le stesse parole del tecnico.

Toro: le mosse per Simeone

Un attaccante capace di andare a prendere di testa quei palloni che spiovono dentro l’area servirebbe dunque come il pane. A Empoli, Sanabria ci è riuscito in un’occasione, trovando però una grandissima risposta di Vasquez (che poco prima aveva dimostrato ottimi riflessi anche su Ricci), ma in molte altre occasioni i difensori azzurri hanno avuto la meglio. Non a caso è stato lo stesso Vanoli a chiedere espressamente a Cairo e Vagnati un rinforzo in attacco a gennaio e il gol da centrocampo di Adams non gli ha certo fatto cambiare idea. Il dt granata nelle scorse settimane si era mosso con il Napoli per Simeone ma senza riuscire a trovare una grande disponibilità da parte di De Laurentiis a trattare: il presidente partenopeo ha infatti ribadito di essere disposto a cedere l’argentino solamente se arriverà un’offerta da 15 milioni. Non di meno. La massima apertura finora fatta è stata per un prestito con obbligo di riscatto, sempre alla stessa cifra, ritenuta però troppo alta in casa Torino. È così che negli ultimi giorni ha preso sempre più quota l’ipotesi Arnautovic: l’austriaco sta trovando poco spazio all’Inter e la società nerazzurra sarebbe disposta a cederlo anche gratuitamente.

Toro: resta aperta la pista Beto

Tutto semplice quindi? No, perché Vagnati dovrà comunque convincere l’attaccante a lasciare a stagione in corso una squadra che lotta per vincere il campionato e la Champions per una di metà classifica. Certo al Torino avrebbe maggiori possibilità di giocare ma dovrebbe anche ridiscutere il proprio stipendio: all’Inter ha il contratto in scadenza ma percepisce un ingaggio di 3,5 milioni a stagione, con il Torino dovrebbe trovare un accordo a cifre più basse ma avrebbe la possibilità di assicurarsi un ingaggio anche per il prossimo anno. Vagnati sta però tenendo aperte anche altre piste, come quella che porta a Beto che, per caratteristiche fisiche, è il centravanti che più assomiglia a Zapata. L’Everton ha aperto alla cessione ma sulle sue tracce c’è anche la Roma: nel caso Ranieri decidesse di puntare effettivamente sul portoghese, il club capitolino sarebbe avvantaggiato considerato che con la società di Liverpool condivide la stessa proprietà: quella dei Friedkin.