Toro, la via del tridente: la svolta e il retroscena di Masina

Lo si era chiesto chiaramente, a Vanoli , nella conferenza di presentazione alla gara di Empoli. Perso Zapata, la miglior versione del Toro attuale non è quella con Vlasic e Njie in appoggio a una punta? «L’opzione è importante», aveva risposto il tecnico che già aveva in mente di procedere con il tridente, se ci fosse stato da sbloccare la prova del Castellani-Gross Arena nel corso della ripresa. All’inizio della quale è entrato Vlasic (per Gineitis). Mentre al 63’ a fare il loro ingresso in campo sono stati Njie e Adams che hanno preso il posto di Karamoh e Sanabria. Dando vita al tridente che, stante l’equilibrio tattico in grado di sostenerlo, il tecnico granata è intenzionato a varare anche nelle prossime partite.

Le parole di Vanoli

«Con il giusto atteggiamento da parte di tutti questa è la soluzione giusta», ha confermato Vanoli, disteso e sorridente come non lo si vedeva da un po’, al termine della sfida vinta grazie alla perla di Adams (tiro da quasi 50 metri che ha superato Vasquez gonfiandone la rete della porta). «Le mie squadre hanno sempre avuto il miglior attacco, quindi mi spiaceva tantissimo non riuscire a dare la dovuta incisività alla nostra fase offensiva - ha aggiunto l’allenatore -: mi piace schierare tanti attaccanti, ma ci vuole equilibrio e lo stiamo trovando». Venerdì grazie al prezioso lavoro in mezzo al campo di Linetty e Ricci, alla generosità nella doppia fase di Sosa, all’attenzione dimostrata dalla difesa al netto di quali fossero gli interpreti a comporla (Walukiewicz nel primo tempo, e Coco nella ripresa, non sono stati irreprensibili, però hanno avuto la forza mentale di «non uscire mai dalla partita», per dirla ancora con Vanoli).

Tanti spunti positivi

Tra gli innumerevoli spunti positivi emersi grazie al successo di Empoli, uno particolarmente rilevante è stato proprio l’equilibrio evidenziato da una squadra che, stretti i denti in una prima mezzora contratta, si è poi alleggerita avendo le occasioni migliori. Prima di essere beffato dallo scozzese perché colpevolmente fuori dai pali («Dalla panchina avevo notato che stava spesso lontano dalla porta», ha raccontato Ché nel post partita), Vasquez aveva compiuto un paio di interventi importanti su Ricci e Sanabria. Questo nel momento in cui il Toro, dopo aver vacillato senza cadere anche grazie alle parate a sua volta effettuate da Milinkovic, aveva dato una prima svolta alla partita. La seconda è poi arrivata con l’ingresso degli uomini decisivi per il successo di Empoli: Vlasic, Adams, e pure Njie che, quando subentra, restituisce una sensazione di pericolosità che senza la sua presenza in campo non si avverte.

Chiaro, su tutti l’uomo copertina è comunque stato Ché Adams da Leicester.

Il retroscena di Masina

Curioso, il retroscena raccontato da Masina, autore di una discreta prova solo in parte limitata dal cartellino giallo preso dopo tre falli in sei minuti, e relativo all’ex centravanti del Southampton. «Ché era convinto di segnare, tanto che nell’intervallo si è rivolto al mister dicendo: “buttami dentro che faccio gol”. Lo abbiamo festeggiato tanto, per la rete in sé e per i tre punti che ha portato. Vanoli ha detto che quella del tridente è la strada da percorrere - ha proseguito il difensore -: in questa partita la soluzione si è rivelata perfetta, con l’ingresso di Njie e Vlasic siamo stati più aggressivi. La prova di Empoli ci ha insegnato a stare nella sofferenza, sapendo che prima o poi la possiamo risolvere, se agendo di squadra abbiamo la capacità di non andare sotto. Un aspetto che dobbiamo tenere bene a mente, in vista del Bologna». Che i granata affronteranno in casa, sabato alle 15, per la penultima uscita di questo 2024. L’ultimo appuntamento cadrà il 29 a Udine, dopodiché terminerà il girone d’andata con la sfida interna contro il Parma. La prima del ritorno? Il derby che si giocherà al Grande Torino.