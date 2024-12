L'Inter lo spinge via ma Arnautovic va convinto: le mosse del Toro

Continuano le manovre di Davide Vagnati per trovare un centravanti che sostituisca Zapata : quindi con le stesse caratteristiche del bomber infortunato. Serve come il pane una prima punta che possa portare su la squadra, aprire varchi e fare a sportellate con i difensori avversari. E in più che colpisca bene di testa dentro l’area di rigore. Insomma, serve uno che faccia quello che faceva Duvan. Simeone al momento è irraggiungibile perché il Napoli continua a chiedere 15 milioni e non è intenzionato a fare sconti, figurarsi il prestito. E per adesso neanche l’Everton apre alla possibilità di dare (sempre in prestito) Beto . Petagna , poi, per chiudere il cerchio dei papabili, non convince più di tanto. Vagnati continuerà a monitorare i tre ma intanto si è mosso in direzione Milano.. E per questo motivo si stanno intensificando le trattative per arrivare a Marko Arnautovic , punta centrale (riserva delle riserve) dell’Inter. Da qualche giorno sono stati allacciati i contatti con l’entourage dell’austriaco scivolato in coda nelle gerarchie dell’Inter. Prima di lui, infatti, Simone Inzaghi punta su Lautaro, Thuram, Taremi e Correa. Arnautovic è in scadenza di contratto e la società nerazzurra non avrebbe problemi a cederlo gratuitamente alla riapertura del mercato invernale.

Arnautovic-Toro: i dettagli

Detto questo entriamo nella trattativa vera e propria che in settimana potrebbe avere un’accelerata importante visto che Cairo e Vagnati hanno promesso (come ha fatto capire lo stesso tecnico granata dopo il derby) di consegnargli la punta nei primi giorni di mercato e non alla fine delle trattative. Il direttore tecnico del Torino incontrerà i procuratori del giocatore per cercare di convincere il loro assistito ad accettare il trasferimento in granata. Il problema da superare, prima di sottoporre la questione al giocatore, è quella del contratto. Essendo in scadenza con l’attuale società nerazzurra non si può chiedere un prestito ma fargli sottoscrivere (come minimo) un rapporto di 18 mesi: gli ultimi sei di questa stagione e l’anno intero della prossima. Traducendo in soldoni: all’Inter percepisce un ingaggio di 3,5 milioni netti e il Toro per chiudere dovrebbe garantirgli il milione e settecento milioni da qui al termine del campionato più un milione per quello successivo per un totale di 2,7 milioni. Considerato che non c’è il costo del cartellino l’operazione è più che fattibile. Bisognerà vedere se il giocatore dirà di sì. L’aspetto che può convincerlo è che in granata avrebbe l’occasione di giocare con continuità e togliersi ancora delle soddisfazioni conservando, tra l’altro, il posto nella sua nazionale. Giocando poco o niente in nerazzurro, infatti, alla distanza rischia di essere accantonato dall’Austria visto che il vice capitano dietro ad Alaba; vanta 121 presenze (l’ultima a metà novembre) e 39 gol. Ad aprile ha compiuto 35 anni. Finora in nerazzurro ha collezionato 5 presenze in campionato (66 minuti e 0 gol) più tre apparizioni (139 minuti) e un gol in Champions.League. Per lui, quindi, come detto, poche possibilità di mettersi in evidenza.

Questa, per concludere il discorso, sarà una settimana importante perché il Toro, con il benestare dell’Inter, scoprirà le sue carte. La magia di Adams contro l’Empoli, che ha portato in dote ai granata tre punti fondamentali per interrompere l’emorragia di risultati negativi, non deve illudere. Anche in Toscana la squadra di Vanoli ha evidenziato il fatto che manca una prima punta che battagli in mezzo all’area di rigore. Il tempo stringe e la riapertura del mercato è dietro l’angolo. Vanoli aspetta e spera che le promesse dei dirigenti non siano soltanto parole.