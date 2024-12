Njie titolare o risorsa, Vanoli non ci dorme. La svolta di Empoli e il Toro più bello

TORINO - Si gira e rigira sul cuscino, Paolo Vanoli , cercando di tradurre in pratica la necessità di trovare l’equilibrio alla squadra che sostenga i tre attaccanti. O i due più il trequartista, insomma tre uomini deputati per lo più alla fase offensiva. Prevedendo sacrifici, ma senza troppe ibridazioni: Nikola Vlasic è tante cose, per lo più un attaccante esterno o nel caso un trequartista, all’occorrenza una seconda punta, ma non una mezzala. Njie non è un centravanti, è più che una seconda punta pure lui è un attaccante esterno. Fossero il croato e lo svedese titolari si avrebbe una sola punta, con Adams che si sta facendo preferire a Sanabria. Saprebbe, tuttavia, lo scozzese, sostenere un reparto da unico riferimento centrale con due partner alle spalle? Detto che pure Sanabria agisce volentieri con una punta centrale che lo sostenga. La risposta potrà arrivare dal mercato, dal giocatore che Vagnati prenderà per sostituire Zapata e dare a Vanoli un nuovo interprete.

Vanoli gioca la carta Njie

Prima di gennaio va però affrontato il Bologna in casa, poi l’Udinese in trasferta per quindi inaugurare il 2025 al Grande Torino contro il Parma nella gara che chiuderà il girone d’andata. Il ritorno si aprirà con il derby, e al tempo i granata saranno ancora nella prima metà di gennaio. Avrà “già”, il direttore dell’area tecnica granata, agganciato quel Simeone, quel Beto, quell’Arnautovic che serve al Toro per raggiungere una tranquilla salvezza dopo la quale, chissà, la squadra di Vanoli potrà magari pure sognare altro? Qui le carte in mano sono a Cairo. Vanoli gioca invece con il mazzo in dotazione: ebbene tra le carte una più di altre ha in questa fase della stagione evidenziato di avere lo spunto nelle gambe, la sfrontatezza per puntare l’uomo, la gamba per riuscirci: Alieu Njie, giovane svedese che fin qui ha però lasciato il segno soltanto contro il Como.

Adams e il sigillo d'oro

In una partita che il Toro ha rischiato di perdere, ma nella quale ha saputo reagire. Paradigma di quanto su larga scala può succedere adesso: i granata, dopo una serie nera inaugurata in Coppa Italia con l’Empoli, con il Bologna debbono reagire come successo proprio a Empoli, ma in campionato. Dove la svolta si è concretizzata con l’ingresso in campo di Vlasic seguito da Adams e Njie. Il sigillo (d’oro) l’ha messo lo scozzese, ma pur non entusiasmando il giovane di 19 anni ha regalato con un paio di accelerazioni quel brivido che Vanoli cerca "per stressare le difese avversarie". Il Toro più bello è con lui, Vlasic e un attaccante (ora come ora Adams). Però Njie deve essere al meglio, e idem dicasi per gli altri. In caso contrario meglio continuare inserendo a gara in corso lo svedese. E il discorso vale pure per Vlasic: non è importante che giochi da subito o a partita avviata, ma che come al Castellani - Gross Arena sappia rendersi decisivo.