Pedersen e Sosa, finalmente: le frecce Torino premiano Vanoli

Il lavoro di Vanoli

I due - per la cronaca - hanno spinto molto e difeso bene. In mezzo all’area avversaria, infatti, sono piovuti molti palloni invitanti sfruttati un po’ da tutti. Coco, Ricci e Sanabria, per esempio, si sono trovati sulla testa assist perfetti. Evidentemente il lavoro di Vanoli comincia a dare i suoi frutti. Il tecnico ha la testa dura, non si è mai demoralizzato dalle loro prestazioni precedenti. Durante gli allenamenti del Fila ha provato e riprovato gli esterni senza lasciare per strada nessuno: per lui il lavoro delle corsie è fondamentale per dare più spinta e profondità alla squadra. E’ vero che non c’è più Zapata, quindi un punto di riferimento fondamentale capace di colpire di testa e trasformare in gol i palloni che arrivano, ma i traversoni degli esterni possono comunque creare scompenso nelle difese avversarie e portare a qualche mischia dove può succedere l’imprevedibile. Tutto questo in attesa che a gennaio arrivi l’ariete in grado di ottimizzare l’azione. Ancora qualche giorno, si spera, altrimenti la situazione rischia di farsi molto difficili perché Adams, Sanabria, Karamoh e Njie (ovvero le quattro punte a disposizione) non hanno le caratteristiche di Duvan.

Testa al Bologna

Ma torniamo al presente, alle prossime sfide dei granata. E cominciamo da quella di sabato contro il Bologna. Da questa partita, importantissima per mille motivi, Vanoli si aspetta che Pedersen e Sosa confermino e migliorino l’ottima prestazione di Empoli. Perché dopo il successo in terra Toscana il Toro può dare un significato importante al suo campionato se dovesse battere la formazione di Italiano. Tre punti che spingerebbero i granata a ridosso delle posizioni che a fine campionato potrebbero aprire le porte a qualche cosa di molto interessante.

Pedersen e Sosa titolari

Pedersen e Sosa di nuovo titolari, quindi, e ci mancherebbe. Ma anche Vojvoda (capace di ricoprire più ruoli) e Lazaro stanno assimilando gli schemi di Vanoli e di sicuro si ritaglieranno dello spazio importante. L’austriaco era partito molto bene per poi calare alla distanza mentre il kosovaro ha occupato diverse zone del campo. Nessuno di questi quattro ha la forza e la determinazione di Bellanova che, tra l’altro, a Bergamo sta facendo benissimo e neppure l’intelligenza tattica di Rodriguez. Ma devono comunque sopperire alla loro mancanza con la voglia di fare bene scrollandosi di dosso i timori della prima parte di stagione. La partita di Empoli, allora, non deve rappresentare un caso isolato e la sfida contro il Bologna può chiarire molte cose. Non solo sulle ambizioni del Toro ma anche sul valore di Perdersen e Sosa.