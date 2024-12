Toro, anche Vagnati resta in scadenza: l'annuncio ancora non arriva

TORINO - In prima squadra i rinnovi di contratto latitano in tutti i sensi e in tutte le direzioni e questo pone un forte punto interrogativo sul futuro del Torino, come raccontiamo nella pagina accanto. Uno molto importante, diremmo fondamentale, riguarda il direttore tecnico Davide Vagnati . All’inizio della stagione ha raggiunto l’accordo con il presidente per il prolungamento fino al 2027 , però il contratto non è stato annunciato e men che meno depositato. Più passa il tempo e più non si conoscono i motivi di questo rallentamento in merito a un ruolo delicatissimo. Un dirigente che lavora per il futuro deve essere legato al club per più anni, anche soltanto per muoversi con autorità e credibilità. Anche nei confronti dei propri interlocutori che forza può avere se non ha un mandato a lunga scadenza? Si sa che certe operazioni sono complicate e alcuni contratti si sviluppano su più stagioni. In questo momento Vagnati tratta su diversi fronti alla ricerca della punta, ma con nessuna certezza sul suo futuro: tant’è che il Parma, alla ricerca di un direttore sportivo, lo ha messo nel mirino. Tempo fa, prima che scattasse la violenta contestazione nel suoi confronti, Urbano Cairo in merito si lasciò scappare una frase sibillina: « Noi siamo abituati a comunicare le cose dopo che le abbiamo fatte ».

In scadenza anche Linetty, Vojvoda e Karamoh

Poi la rabbia dei tifosi, che hanno messo nel mirino anche il direttore tecnico accusandolo di non considerare il Toro un club importante (quella frase su Adams riecheggia ancora nelle orecchie della gente: «Ho convinto il giocatore ad accettare il Toro dicendogli che per lui poteva rappresentare una rampa di lancio per club più prestigiosi») e di non aver azzeccato gli acquisti estivi che avrebbero dovuto compensare almeno in parte le partenze di Buongiorno e Bellanova e la scelta di non rinnovare il contratto a Rodriguez. Per rimanere nell’ambito societario, anche il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani è in attesa di rinnovo nonostante fino a oggi abbia svolto un buon lavoro consegnando diversi giovani in prima squadra. Pure sul suo conto Cairo ha utilizzato le stesse parole spese per Vagnati, lasciando così aperta ogni possibilità. Dalla società alla squadra. Linetty, Vojvoda e Karamoh sono in scadenza a giugno, ma tutti e tre non hanno ancora ricevuto messaggi concreti da parte del club: e il discorso vale soprattutto i primi due, che Vanoli considera importanti. Il polacco, tra l’altro, è il capitano della squadra. A quanto pare, sembra intenzionato ad andare in scadenza e lasciare il Toro per trovare un ultimo ricco ingaggio, un po’ come è accaduto proprio al già citato Rodriguez. Ci sono poi altri giocatori il cui contratto terminerà nel 2026: primo tra tutti Samuele Ricci, al cui rinnovo si sta dedicando Cairo. Troppo importante il centrocampista per correre il rischio di perderlo, per cui si arriverà entro febbraio a una intesa. Con lui è in scadenza anche Antonio Sanabria, per citare un altro titolare.