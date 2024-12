Toro a rilento, Ciamma e Njie segnali? Le priorità di Cairo sono altre

TORINO - La nebulosa del Torino (e qui parliamo di strategie legate al parco giocatori di proprietà, nonché delle manovre di mercato in vista già soltanto della ricerca di un nuovo attaccante in grado di prendere il posto del lungodegente Zapata ) la nebulosa societaria, si diceva, sta seguendo un andamento lento, degno di un bradipo più che di un Toro, quando non si ravveda una vera e propria situazione di stallo. Attorno a questo dato di fatto ruota l’ambiguità del presente e del prossimo futuro: con Cairo che ripete quasi un giorno sì e l’altro pure il medesimo ritornello, in sostanza "non voglio vendere", "ma se si presentasse un acquirente più ricco e bravo di me sarei disponibile a cedere il club". Un comportamento (non soltanto le parole di Cairo vengono giudicate) che nel mondo del mercato viene quasi unanimemente interpretato così. O con una battuta (venghino, siore e siori, venghino!) o con un assunto consequenziale: vuole vendere, vuole provare a vendere, ma non possiede ancora certezze sull’esito dell’operazione, nel corso del 2025. Sarà ancora lunga, se effettivamente sarà.

Il destino del Grande Torino

E di mezzo potrà anche esserci naturalmente pure il destino dello stadio Grande Torino, di proprietà di un Comune che sta facendo di tutto per mettersi in condizione di cederlo contestualmente alla possibile vendita del club (vedi l’accelerata impressa dal sindaco per levare le ipoteche da 38 milioni, nei prossimi mesi). Mettiamola così, per semplificare: tanto Cairo (proprietario del Torino) quanto il Comune (che ha in mano uno stadio che rappresenta per la Città soltanto un gravame) stanno cercando di mettersi nelle condizioni di poter vendere alle migliori condizioni le rispettive proprietà. Plausibilmente, logicamente, strategicamente, allo stesso (ipotetico?) candidato acquirente. In questo scenario, se poi riflettiamo sulle strategie in essere tanto per i prolungamenti contrattuali quanto per rinforzare la rosa di Vanoli, Cairo sta decisamente manifestando di seguire altre priorità. Non stupisce più di tanto. Certo, la lungimiranza e la programmazione non sono mai state le rotte seguite dal presidente in questi lustri. Però mai come in questi ultimi due mesi le varie questioni sul tappeto viaggiano incredibilmente a rilento: molto più del solito, mai come in passato e soprattutto questo andamento lento riguarda nei fatti tutto il Torino, non solo uno o due giocatori.

I nodi di Cairo: Vagnati, Ricci e mercato in stallo

Riassumiamo. 1) Lo stesso Vagnati è in scadenza e fino a prova contraria il suo rinnovo (pur già statuito fino al 2027 da Cairo e dal dt ormai diverse settimane fa) non è stato ancora depositato: zero annunci ufficiali, per ora. 2) Anche il capo del vivaio è in scadenza già a giugno e per Ludergnani nemmeno si parla di preaccordo, ma di vero e proprio congelamento delle (ipotetiche) trattative. 3) Anche il mercato delle punte è in stallo: si va verso un mese di gennaio faticosissimo, alla ricerca di attaccanti trattabili in prestito o a prezzi davvero di saldo, quanto ai cartellini. 4) Veniamo poi ai giocatori in scadenza: Linetty vuole liberarsi a parametro a luglio e il Torino si è praticamente già arreso da tempo; Vojvoda a settembre aveva trovato un accordo per il rinnovo, ma poi anche questo è stato congelato e da quel momento è calato il mistero (pure per il giocatore) quanto alle volontà del Torino; Karamoh potrebbe anche andarsene a fine gennaio in caso di offerte per il cartellino, se in precedenza sarà stata ingaggiata una punta capace di dare buone garanzie. Per ultimo abbiamo lasciato la pietra preziosa Ricci, in scadenza nel 2026. Ma Samuele rappresenta un caso del tutto a parte, visto che se ne occupa in prima persona anche, soprattutto Cairo (trattative già pianificate, possibile prolungamento tra gennaio e febbraio sino al 2028 o anche 2029) per controllarne meglio il cartellino e mantenerne il più possibile alto il valore (sui 40 milioni, secondo il presidente).

Ciamma e Njie: i talenti che piacciono le big

E adesso veniamo ai due migliori giovani talenti del Torino in prima squadra, ovvero il centrocampista 19enne Ciammaglichella (titolare nella Nazionale Under 20, ma una sola presenza in questo campionato) e l’esterno offensivo coetaneo Njie (10 presenze e un gol in A, inoltre è già nel giro dell’Under 21 svedese). Ciamma (già visionato anche da scout del Psg per la seconda squadra parigina, oggetto di interesse di diverse società non solo in Serie B e non solo in Italia, vedi il Feyenoord) e Njie (seguito da Milan, Atalanta e Rennes) hanno ancora i vecchi contratti dei tempi della Primavera: un’assurdità, visto il loro talento e le loro potenzialità. Quello di Ciammaglichella scadrà già a giugno, ma il Torino ha già deciso di esercitare il prefissato rinnovo unilaterale sino al ‘26, che andrà subito a regime (lo stipendio passerà da 40 mila a circa 60 mila euro netti). Quello di Njie scadrà invece nel ‘27 con opzione unilaterale di rinnovo sino al ‘28 (grossomodo, stessi emolumenti per entrambi). Le trattative per blindarli davvero sul lungo periodo, per adeguare lo stipendio all’altezza delle loro qualità e per sigillare così le crepe (peraltro già apertesi) non sono però ancora cominciate: sempre rinviate a data da destinarsi.

Le priorità di Cairo

E Cairo? Perché mai un atteggiamento così controproducente sulla carta? Le sue priorità sono decisamente altre, al momento. E di rinnovi e adeguamenti si parlerà a mercato in corso o anche subito dopo, ma solo quando oltremodo necessario (vedi il caso di Ciammaglichella, che ha già chiesto di essere ceduto in prestito a gennaio per poter giocare con continuità e crescere). In ogni caso, converrà a Cairo rinnovarli ben prima di una eventuale cessione della società: perché nel momento in cui avranno un contratto all’altezza del loro talento (quanto a scadenza e a ingaggio: indicatori chiave), automaticamente il loro valore salirà di diversi milioni. E quindi aumenterà consequenzialmente anche il valore complessivo della rosa, che rappresenta una delle maggiori voci da “studiare” per stabilire tra venditore e acquirente il prezzo finale del club (patrimonio, marchio e potenzialità). La lungimiranza, la programmazione e il desiderio di creare un Torino sempre più forte, sempre più competitivo, sempre più ambizioso e sempre meglio in crescita su un quadro pluriennale non possono sposarsi coerentemente con strategie siffatte, degne invece di un estenuante viaggiare a vista. Evidentemente Cairo coltiva davvero altre priorità: l’abbiamo già scritto?