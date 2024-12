Torino, Vanoli: "Serve equilibrio. Nuovo attaccante? Cairo è stato chiaro"

Torino, Vanoli: "Inizio bellissimo, poi la crisi"

Vanoli ha poi ripercorso la prima parte di stagione del Torino: "Quando si vivono periodi senza vittorie si perde un po' di autostima, ma in questi due mesi siamo stati bravi a tenere la testa sul pezzo e andare avanti con le idee. Era da tre settimane che vedevo una crescita, la vittoria di Empoli è stata il coronamento. Ma non abbiamo fatto nulla, è un percorso lungo. Abbiamo vissuto due momenti: un primo bellissimo che ci ha entusiasmato, poi la crisi totale. Ora cerchiamo l'equilibrio con piedi per terra". Quindi sugli infortunati: "Come ogni settimana c'è qualche piccola defezione, speriamo di avere settimane più tranquille in futuro. Sosa ha avuto un virus, ma è recuperato. Anche Ricci ha avuto un problema, ma dovrebbe esserci. Per il resto tutti bene. Ilic? Sta bene, fa parte del gruppo. Deve essere pronto e disponibile ad aiutare la squadra. Ha qualità importanti, come Vlasic, ma nel calcio le qualità non bastano. Ho dimostrato che tutti possono giocare insieme. Vediamo come starà Ricci e le situazioni, l'importante è che si capisca che la squadra è più importante di tutto. E' ciò che sto vedendo: chi parte dall'inizio ha il tifo dai panchinari e così via. Questa sarà la nostra vittoria".