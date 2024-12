Vanoli scuote il Torino: dal rilancio di Vlasic alla strigliata per Ilic

TORINO - Sono lontani i tempi in cui Mihajlovic dava della «mozzarella» a Baselli per scuoterlo nella cucina della doppia fase. Da lì in poi si può saltare d’incanto (ma incanto si fa per dire) in groppa a Ilic, altro centrocampista troppo spesso indolente. Lento nel rimettersi in moto, una volta perso il pallone. Capace di correre per un recupero, ma un po’ meno già la volta dopo. Ci pare che il serbo ritenga piacevole specchiarsi persino quando ha le occhiaie e i capelli arruffati. Incide a intermittenza nella fase di costruzione e in quella specificatamente offensiva, lascia correre quando gli avversari corrono (col pallone tra i piedi verso Vanja). Juric lo aveva fortemente voluto, ma per poi mandarlo a quel paese già dopo qualche mese. In ritiro in alta quota, spedendolo anzitempo negli spogliatoi, ma anche a 239 metri sopra il livello del mare, cioè a Torino in allenamento. Oppure in partita: vedi certe sostituzioni pesanti dopo appena 45 minuti, o comunque a ripresa in corso dopo un ginepraio di frustrazioni. Per carità, i piedini buoni, in particolare il sinistro, li ha senza dubbio. La visione del gioco lo sostiene e la puntura chirurgica anche, quando le congiunture astrali gli scodellano libertà in campo (patisce enormemente le marcature) e ispirazione (un torrente carsico: si vede, scompare, si rivede, scompare di nuovo). Juric gli chiedeva non soltanto d’essere frizzantino nei lanci, negli inserimenti, nei dribbling e nella confezione delle punizioni e degli angoli (cross belli alti in area, please), ma pure di farsi una buona volta il mazzo nei rinculi doverosamente rapidi, negli inseguimenti con tackle allegati, nei raddoppi per aiutare i compagni.