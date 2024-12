Torino spuntato battuto dal Bologna, Cairo contestato

TORINO - Il gioco dell’oca rimanda il Toro sulla casella di partenza. Crolla la squadra di Vanoli nell’ultima fase della ripresa, con i gruppi della Maratona che poi lasciano vuota la curva negli ultimi minuti della partita per andare a contestare Cairo (presente allo stadio) fuori dalla tribuna. Contestazione sempre dura, come da numerosi cori durante tutto l’incontro. Vince il Bologna con Dallinga , dapprima con una deviazione astuta, poi… aprendo le gambe. L’attaccante rossoblù spacca la partita al 26’ della ripresa, un decina di secondi dopo il suo ingresso in campo: un tocco volpino a due passi da Milinkovic Savic , dopo aver bruciato Masina su traversone basso di Miranda . Poi, al 35’, il 2 a 0 dell’ex granata Pobega , al tiro dal limite davanti a un mischione di gambe. Quelle di Dallinga si aprono per lasciare passare la palla che si infila nell’angolino alla sinistra di Vanja: fuorigioco attivo fischiato dall’arbitro, ma dopo un lungo studio il Var dimostra che invece il bolognese era, seppur di pochissimo, in posizione regolare.

Il Toro spuntato

Sconfitta particolarmente dolorosa e frustrante per i granata, che speravano di cominciare un campionato decisamente diverso dopo aver arrestato la crisi grazie alla vittoria di Empoli. Invece… Quasi mai pericolosi i granata, anche con Adams e Vlasic in campo nella ripresa. Non così i bolognesi, già a un passo dal gol dopo appena 8 minuti (penalty di Castro parato da Milinkovic; fallo di Sosa in scivolata su Holm) e di nuovo al 16’ del secondo tempo, con Pobega: incredibile sventola da fuori e traversa piena, con palla che rimbalza sulla linea. Successo meritato per la squadra di Italiano, davanti a un Toro in versione gelato ad agosto: facile a squagliarsi, insomma.

Contestazio e a Cairo e un altro ko

E contestazione durissima a Cairo, a fine partita. Chiudiamo con gli auguri a Walukiewicz, uscito in barella nel corso del primo tempo per problemi respiratori, ma restando sempre cosciente. È stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.