Infortunio Walukiewicz, paura Torino e corsa in ospedale: come sta

Le parole di Milinkovic-Savic

Da una buona notizia ad un’altra negativa: l’ennesima sconfitta. Che a fine partita Vanja Milinkovic Savic commenta amaramente: «Dopo il rigore parato c’era entusiasmo e si poteva fare di più. E sicuramente potevamo commettere qualche errore in meno. Tutto questo considerando che abbiamo giocato contro una squadra che fa la Champions. Di sicuro avevamo la possibilità di far svoltare la nostra stagione perché con una vittoria il nostro campionato sarebbe cambiato in meglio. Sì, era il momento perfetto per dare un significato importante al nostro cammino. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe e io in questa occasione avevo tanta gente davanti e non ho visto niente. Adesso dobbiamo guardarci allo specchio e dare di più. Sotto l’impegno niente da dire, tutti ci danno dentro negli allenamenti settimanali ma probabilmente tutto questo non basta. Quello che succede fuori dal terreno di gioco non deve interessaci perché noi non c’entriamo niente, quindi bisogna restare concentrati sulla partita. L’infortunio di Zapata ci ha molto penalizzato e abbiamo perso tanto: se poi c’è altro non lo so proprio». La disamina del portiere è serena ma anche molto dura, soprattutto quando dice che sdesso tutti devono gurdarsi allo specchio per trovare la soluzione giusta e ripartite. Perché la situazione, inutile nasconderlo, è molto difficile. E se da Udine il Toro dovesse tornare con un’altra sconfitta...