Arnautovic-Toro, c'è l'asse con l'Inter: perché l'affare si può chiudere

TORINO - Continua la caccia agli attaccanti, anzi alla punta: anche la partita contro il Bologna ha confermato che senza un giocatore in grado di segnare qualche gol la situazione sarà sempre più difficile. Oltretutto contro la formazione di Italiano la squadra granata non ha fatto neppure un tiro in porta. Davide Vagnati si sta muovendo da tempo e ha allacciato diverse trattative ma la situazione non è semplice. I due grandi obiettivi si stanno complicando anche se non è detta l’ultima parola: Simeone e Arnautovic rimangono comunque nel mirino. Il primo è sempre bloccato dalla cifra di 15 milioni che chiede De Laurentiis e il produttore cinematografico non ha nessuna intenzione di fare sconti. E Cairo, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di tirare fuori una cifra così elevata.

La situazione di Arnautovic

Diverso il discorso per l’austriaco Arnautovic. Proprio l’altro giorno la punta austriaca, schierata da Inzaghi in Coppa Italia contro l’Udinese (dove tra l’altro ha segnato), ha dichiarato che intende restare all’Inter fino alla scadenza del suo contratto e che pensa solo al nerazzurro. Ma la verità è che per lui, a parte la Coppa Italia, ci sarà poco spazio e che il club nerazzurro vorrebbe alleggerire anche solo per sei mesi il monte ingaggi visto che la punta percepisce 3,5 milioni a stagione. Dandolo via a gennaio, anche gratis, Marotta eviterebbe di pagare i 3,5: 1,750 netti da qui a giugno che al lordo farebbero 3,5. Non male per un giocatore che non rientra nei piani di Simone Inzaghi.

La proposta del Toro

Il Toro, quindi, non si smonta davanti alle dichiarazioni dell’attaccante e proverà a convincerlo anche perché dalla sua parte c’è la volontà dell’Inter di agevolare il trasferimento visto che i rapporti tra Cairo e Marotta sono ottimi. In granata il giocatore avrebbe una maglia da titolare e potrebbe togliersi molte soddisfazioni. Chiaro che il club granata dovrà proporgli un contratto di almeno due anni ad una cifra considerevole: diciamo che tre milioni complessivi potrebbero strappare il suo si: 1,750 per i prossimi sei mesi e 1,250 per la prossima stagione.

Un affare per tutti

E tenendo conto che non ci sono spese per il cartellino l’affare potrebbe diventare un affare per tutti: per il Toro che troverà un vice Zapata con le sue stesse caratteristiche, la punta che finalmente tornerebbe protagonista in campionato e in questo modo (giocando) conserverebbe la maglia della sua nazionale e per concludere l’Inter che risparmierebbe diversi milioni per un giocatore in scadenza di contratto che non rientra più nei piani del tecnico. Tutto tornerebbe, no? Di conseguenza conviene provarci fino alla fine. E il Toro lo sa. Sa perfettamente che Arnautovic, tra tutti quelli messi nel mirino, è quello che più di tutti assomiglia a Duvan e al momento è il più fattibile. Adesso, però, per Vanoli c’è la delicata e difficile trasferta di Udine con i soliti attaccanti che non fanno gol. E quindi dovrà inventarsi qualcosa di diverso per evitare un’altra battuta a vuoto. Che farebbe molto male.