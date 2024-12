Il Toro non segna, Vanoli cerca soluzioni: i numeri parlano chiaro

TORINO - Due gol nelle ultime nove partite. Se parlassimo della media realizzativa di un solo attaccante diremmo che non è particolarmente brillante e non ci sarebbe certo da esaltarsi, peccato che il dato sia riferito all’intero reparto offensivo del Torino e questo lo rende ancora più preoccupante. Due reti è ciò che Antonio Sanabria, Ché Adams, Yann Karamoh e Alieu Njie sono riusciti a produrre negli ultimi due mesi. E i gol, sia quello di Njie contro il Como che quello di Adams contro l’Empoli, sono arrivati in maniera abbastanza casuale, non sono certo stati il frutto di qualche schema provato e riprovato in allenamento: l’ex Primavera ha approfittato di un retropassaggio errato di Braunoder ad Audero, lo scozzese al Castellani ha invece inventato una perla da poco oltre la linea di centrocampo. Il nome di Sanabria nei tabellini dei marcatori non si legge dalla trasferta di Cagliari del 20 ottobre, quello di Karamoh quest’anno invece non si è mai letto, però, va detto, ha anche giocato molto meno rispetto ai compagni di reparto (è stato titolare soltanto nelle ultime due partite).

L'assenza di Zapata

È indubbiamente vero che l’assenza di Duvan Zapata abbia lasciato un vuoto impossibile da colmare nell’immediato, considerata la mancanza in rosa di un centravanti con caratteristiche fisiche e tecniche simili a quelle del colombiano, è altrettanto vero però che a Vanoli spetta il compito di trovare soluzioni per fare in modo che gli attaccanti vengano messi nelle condizioni per segnare. Non è accaduto per esempio contro il Bologna, come il dato delle zero conclusioni nello specchio della porta avversaria dimostra. Vanoli nel corso della partita ha concesso minuti a tutti e quattro gli attaccanti, ma nessuno di loro è riuscito a rendersi pericoloso dentro l’area di rigore:della loro partita si ricorda solamente un’incursione pericolosa di Karamoh, nel primo tempo, fermata da una bella chiusura di Beukema, e un tiro di Adams, nella ripresa, contratto da un difensore avversario. Decisamente troppo poco.

Un Torino inoperoso

Sabato non è stata la prima volta in cui il portiere avversario è rimasto inoperoso giocando contro il Torino: era capitato a inizio stagione contro il Lecce (finì 0-0 con Vanja Milinkovic Savic decisivo e Falcone spettatore non pagante) ma in quel caso si poteva parlare di un’eccezione in un periodo in cui i problemi della formazione granata non erano certo nella fase realizzata, semmai in quella di tenuta difensiva. Più preoccupante il dato della gara contro il Bologna anche perché, se si prendono in considerazione sempre le ultime nove partite giocate, altre due volte non era andata molto meglio: contro la Juventus e nella gara interna contro il Napoli il dato finale è stato entrambe le volte di appena un tiro verso la porta avversaria (una conclusione strozzata di Sanabria nel derby, un destro senza troppe pretese di Karamoh contro i campani).

A gennaio serve un attaccante

A gennaio dovrebbe arrivare la punta tanto attesa da Vanoli (il tecnico spera di averla a disposizione già nei primi giorni del mese), quella che sul piano tattico dovrebbe sostituire in tutto e per tutto Zapata, ma che allo stesso tempo aumenterà la concorrenza in avanti. Un fattore che potrebbe mettere maggiore pressione agli attaccanti già presenti in rosa e scuoterle ulteriormente, considerato che gli spazi in campo per Sanabria, Adams, Karamoh e Njie potrebbero ridursi, come del resto avveniva nella prima parte di stagione, quando una maglia da titolare era costantemente indossata da Zapata. Sarebbe un errore però pensare che possa bastare un acquisto per risolvere tutti i problemi del Torino in fase realizzativa: i dati che abbiamo riportato dimostrano che la squadra granata non ha solo difficoltà a segnare con i suoi attaccanti ma ha problemi a costruire occasioni nitide. E anche il contributo dei centrocampisti continua a essere inesistente, così come modesto è quello dei difensori sulle palle inattive.