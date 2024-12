Coco, ripartenza e riscatto. Walukiewicz è in dubbio, Maripan può partire dal 1'

TORINO - A Genova ha mostrato segni di ripresa confermati a Empoli, ma il processo di guarigione dal mal di concentrazione che lo ha colpito dopo un ottimo avvio di stagione non è ancora completato. Domenica, nell’ultima di campionato del 2024 in trasferta a Udine, Saul Coco avrà la possibilità di orientare in maniera significativa la bilancia che ne giudica l’operato. Il difensore, che rientrerà dopo la squalifica scontata contro il Bologna, sarà in campo in una partita densa, nella quale sia i bianconeri che i granata hanno molto da perdere e altrettanto da guadagnare. Vincendo i friulani salirebbero a 26 punti, lasciando il Toro impelagato a 19 e di fatto garantendosi la salvezza. D’altra parte se Vanoli supererà Runjaic salirà a 22 con una partita ancora da affrontare per chiudere il girone d’andata: il 5 gennaio in casa contro il Parma. Un’ulteriore vittoria contro i gialloblù farebbe salire i granata a quota 25 dopo 19 partite. Anche qui la salvezza sarebbe da considerarsi pressoché garantita . La soluzione intermedia, cioè il pareggio, in questo momento sarebbe più favorevole all’ Udinese che non al Toro.

Walukiewicz: serve calutela

Che si trova quindi in vista di una sfida particolarmente delicata, e che per affrontare la coppia Thauvin-Lucca (tanti grattacapi sono in grado di crearli pure il giovane e talentuoso Bravo nonché Alexis Sanchez, quest’ultimo scalpitante per l’atteso debutto in campionato), potrà nuovamente appoggiarsi a Coco. Il quale rientra al momento opportuno, visto che nella casella degli indisponibili per domenica entrerà probabilmente Walukiewicz. Il polacco si è ripreso bene dal malore accusato contro il Bologna, ma la situazione, evidentemente delicata, va gestita con cautela: lo staff medico granata, prima del via libera definitivo, vuole procedere con ulteriori accertamenti. Poche, allo stato dell’arte, le possibilità che Vanoli possa avere l’ex dell’Empoli a disposizione, per la Dacia Arena. Là dove a questo punto, assieme al rientrante Coco e al confermato Masina (ex dell’Udinese), per completare il reparto il tecnico granata sceglierà uno tra Vojvoda o Maripan.

Coco: a Udine per il riscatto

Nel primo caso il kosovaro andrebbe a destra, con Coco al centro e Masina a sinistra, nel secondo il cileno agirebbe in mezzo con Coco e Masina ai lati. Plausibile che, per contrastare un centravanti fisicamente forte come Lucca, la scelta possa cadere su Maripan. Utilizzato con buoni risultati contro il Bologna. Gara invece saltata da Coco, dato in buone condizioni atletiche avendo potuto godere di un turno di riposo. E di allenamenti mirati che, approfittando dello stop, hanno consentito al nazionale della Guinea Equatoriale di ricaricare le batterie. Ora, sostenuto da una forma adeguata, Coco ha davanti a sé la chance per dare un calcione ai troppi errori commessi nella seconda parte di questo girone d’andata. Prima dello stop imposto dalla squalifica i segni di risveglio, a Genova come a Empoli, erano stati chiari: il processo di guarigione fa adesso tappa a Udine.