Milinkovic, Udine nel destino: il punto più basso e la rinascita col Toro

INVIATO A UDINE - Da Udine a Udine. Dalla giornata più infausta della sua esperienza granata a quella dove è diventato un punto di forza del Toro. Stiamo parlando di Milinkovic Savic (che ha recuperato da un problema all’addome), ovviamente: ricordate quel 6 febbraio del 2022, Udinese-Torino 2-0? In quell’occasione Vanja, nei minuti finali, ne combinò di tutti i colori. Riavvolgiamo il nastro e facciamo un... tuffo nel passato. Un fallo di Mandragora (poi espulso) concede una punizione ai friulani. Batte Molina che supera l’incerto portiere granata. Tiro tutt’altro che irresistibile, reattività nulla e reazione goffa del serbo che incassa. Siamo al 93’, in pieno recupero. E non finisce qui, il più bello (o brutto) deve ancora arrivare. Qualche secondo dopo Vanja atterra in area Pussetto che poi trasforma il rigore. Anche in questa occasione ci mette del suo, nell’aiutare i friulani a godere della massima punizione che determina il risultato. Doppia papera e tanti punti interrogativi nel suoi confronti perché, tra le altre cose, arrivava da altre incertezze, una dopo l’altra. Tanto che anche Juric, che lo aveva sempre difeso, cominciava a nutrire qualche dubbio sulle sue possibilità di indossare la maglia da titolare nel Torino.

Il riscatto di Milinkovic

Oggi, però, Vanja gonfia il petto d’orgoglio perché all’opposto è diventato il punto di forza, una delle poche certezze di questa malinconica (sperando non diventi sportivamente tragica) stagione granata. E’ diventato sicuro, ha salvato la squadra in più occasioni: senza le sue parate, a quest’ora, forse il Torino sarebbe in fondo alla classifica. Non che adesso sia in zona Champions ma, comunque, in una posizione tranquilla se all’ora di pranzo non uscirà sconfitta dal Friuli. In questo caso la situazione diventerebbe alquanto pericolosa e il Toro si troverebbe in piena zona retrocessione. Situazione che Vanoli ha ben presente e che la società farebbe bene a tenere a mente con l’imminente apertura del mercato di riparazione. E il Toro da riparare ha tante cose, in questo momento fin troppe. Ma torniamo al portiere serbo che è diventato uno dei più bravi della Serie A. Il suo miglioramento è stato continuo sotto tutti i punti di vista. Anche nelle uscite dopo quelle a vuoto (tre in pochi minuti con due gol incassati) nel derby della passata stagione. Qualche inciampata c’è stata e fa parte del gioco, ma alla fine i suoi meriti sono di gran lunga superiori ai demeriti.

La stagione di Vanja

Quest’anno è partito subito forte con quel rigore parato nel finale all’Atalanta che ha portato in dote ai granata i tre punti. E poi in tante altre occasioni è uscito dal campo tra i migliori, evitando ai suoi tracolli e brutte figure. In alcune circostanze i suoi interventi non hanno evitato la sconfitta ma, sicuramente, sono serviti a non subire mortificazioni (sotto l’aspetto del risultato) maggiori. Non è più il giocatore che si metteva in evidenza per i lanci lunghi e precisi, per saper usare i piedi come un vero regista difensivo. Adesso Milinkovic è tante altre cose, una più positiva dell’altra. E poi ha migliorato la caratteristica di “accarezzare” il pallone con i piedi. Oggi Vanoli confida fortemente su di lui, per tornare a casa con un risultato positivo. Vanja è una delle poche certezze del tecnico, in questo momento. Oltretutto è diventato punto di riferimento per i compagni. Un vero leader dello spogliatoio, uno che viene ascoltato da tutti. In meno di due anni la sua vita da portiere è cambiata di colpo. E adesso spera cambi anche in nazionale: vuole giustamente tornare titolare della Serbia, Vanja. Il Toro si aggrappa a lui, a Ricci e in questo momento a poco altro. Visto che là davanti o lo fanno incredibile (Adams a Empoli) o non segnano mai un gol, gli esterni spingono a intermittenza e in difesa a volte hanno la testa altrove. Almeno c’è lui, Vanja Milinkovic Savic, che porta qualche certezza in una squadra adesso piena di paure montate a causa dei tanti risultati negativi.