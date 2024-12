Torino, rimonta da applausi con Adams e Ricci a Udine. Cairo contestato

TORINO - Nel momento peggiore il Torino riesce a risorgere (da 2-0 a 2-2 a Udine , con il pari firmato da Ricci , al primo gol in stagione), dimostrando di essere una squadra comunque viva, orgogliosa e tenacemente aggrappata alla guida di Vanoli, nonostante il periodo sempre terribilmente complicato e difficile. Un segnale importante, tanto più dopo la sconfitta interna col Bologna di una settimana fa. Da segnalare la presenza in tribuna di Cairo , contestato, contestatissimo dai numerosi tifosi granata a Udine, Ultras in testa, con cori ripetuti durante tutta la partita.

Toro, che errori in area

Il Toro ha cominciato bene l’incontro, cercando fin dai primi minuti di infilarsi nelle maglie larghe della difesa friulana. Occasioni per Pedersen, per Karamoh, ora in contropiede, ora al fondo di azioni più manovrate, con Vlasic più reattivo del solito, seppur sempre a strappi. Più tribolata e meno efficace la manovra dell’Udinese, in una partita comunque scandita da errori di misura su entrambi i fronti. Quindi, quando Milinkovic ancora non aveva dovuto compiere un intervento, ecco il gol dei bianconeri, da angolo, con le marcature granata saltate per l’ennesima volta in questa stagione: Vlasic devia con un braccio saltando al fianco del ben più alto Bijol, la palla finisce a Touré (lasciato improvvisamente libero da Karamoh, senza motivo!) e il difensore la butta dentro.

Udinese, riecco Sanchez

Dopo un insidioso fendente di Ricci a fine primo tempo, il 2 a 0 dell’Udinese all’inizio della ripresa, con Lucca di testa anche stavolta da corner: e anche in questo caso con il centravanti bianconero libero di colpire. Nel momento più difficile per i granata, che intanto erano già passati al 4-2-3-1 con l’ingresso di Lazaro e Ilic, la squadra di Vanoli dimostra ancora volta di essere comunque viva, vogliosa, arrabbiata il giusto. Di qui, tra l’8 e il 19’, il pareggio, dapprima con un gol di Adams al tiro ravvicinato (dopo una mischia in area, post angolo e pasticcio udinese in marcatura), infine con un fendente di Ricci da dentro l’area, ben servito dallo scozzese dopo un traversone di Lazaro rinviato male dai friulani. Il Torino cercava ancora il colpo del ko per qualche minuto, prima che il match tornasse in sostanziale equilibrio, con l’ingresso di Alexis Sanchez nel finale, 13 anni dopo di nuovo con addosso la maglia dell’Udinese.