Toro, la doppia prima volta di Ricci! Super Adams, quinto gol e assist

La partita l'ha riacciuffata lui, con un gol e l’assist per Ricci . Sì, perché senza Ché Adams il Toro non avrebbe mai ripreso in mano una gara che sembrava ormai destinata a finire male, se non malissimo. Lo scozzese sposta gli equilibri: da subentrato, come successo a Empoli , ma anche se parte dall'inizio il suo contributo è notevole. Nel primo tempo ha faticato come il resto dei compagni, ma nella ripresa è venuto fuori. Da trascinatore, da leader, da uomo imprescindibile di un attacco che senza Zapata è estremamente povero. I suoi numeri, da quando è arrivato in Italia, sono discretamente buoni: già 5 gol in Serie A, di cui 3 entrando dalla panchina. Ma le reti, nel caso di Adams, si pesano: da solo ha regalato 7 punti a Paolo Vanoli . Tanti, tantissimi, per una squadra che finora ne ha fatti 20 in 18 partite. Se si aggiunge la Coppa Italia , le marcature salgono a 6 in 19 gare: niente male, per un giocatore che non si era mai calcisticamente allontanato dall'Inghilterra.

Le sue parole al fischio finale, ai microfoni di Dazn, sono quelle di uno che ha capito il momento che sta attraversando il Toro: «Sapevamo sarebbe stata dura, siamo rimasti concentrati trovando i due gol. Siamo in un momento di difficoltà, dobbiamo fare punti e speriamo che il 2025 sia migliore». Nemmeno lui, che a Udine ha contribuito a salvare capre e cavoli, può essere soddisfatto. Perché il Toro vive ancora di pericolose sbandate: inammissibili le ingenuità che hanno portato ai gol di Touré e Lucca. Entrambi figli di calci piazzati, uno la fotocopia dell'altro.

Ricci, gol fondamentale per il Toro

Vanoli assapora il miglior Adams, ma anche Samuele Ricci non è da meno. La sua crescita prosegue senza soste e finalmente parte dei suoi sforzi vengono ripagati da un gol fondamentale per il Toro: il suo destro vale un punto. Oro colato per i granata. Il centrocampista della Nazionale vive un buon momento di forma: se non altro, è uno dei pochi a garantirsi sempre la sufficienza, talvolta persino quando i compagni affondano. Così Ricci in conferenza: «Già nel primo tempo stavamo facendo bene, anche se nel complesso abbiamo preso due gol su calcio piazzato, dobbiamo essere più cattivi. Abbiamo però rimontato e stiamo acquisendo la giusta mentalità. Vanoli sta lavorando molto con noi, dobbiamo migliorare sull’ultimo passaggio, siamo stati troppo frenetici in alcune situazioni».

Già, perché il Toro continua a calciare poco e a segnare ancora meno. L’assenza di Zapata condiziona il gioco, ma non deve essere un alibi. Ricci guarda in faccia la realtà: «Bisogna sicuramente crescere, anche nel primo tempo in una circostanza potevo tirare e invece l’ho scaricata, serve quel coraggio in più che in questo momento dobbiamo mostrare». Personalità e attenzione: due componenti che il Toro non riesce ancora a dosare. «Era la prima volta che portavo la fascia. Sono veramente contentissimo: è un orgoglio enorme. Col doppio play (lui e Ilic, ndr) abbiamo fatto meglio nella ripresa. Siamo riusciti a passare da una parte all’altra meglio: era la chiave per crossare e trovare le giocate. Questo gol ha aiutato la squadra e sono contento per tutti. Anche per il mister, che ci sta aiutando tantissimo. Questo punto ci aiuta, per quello che è il nostro campionato adesso».