Toro, c’è il sì di Beto ma per gli inglesi ci vuole l’obbligo di riscatto a 16 milioni

In questi ultimi giorni Davide Vagnati sta stringendo i contatto con l’Everton per Beto, la punta ideale per il presente e per il futuro. Gli inglesi hanno subito fatto sapere che il prestito non lo prendono neppure in considerazione. Semmai con un obbligo di riscatto a 16 milioni. E su questo il direttore tecnico di Cairo sta lavorando. Trattativa difficile ma non impossibile considerando che il presidente granata, al centro di una violenta contestazione che non sembra aver fine, deve dare un segnale al tutto il mondo granata. Il giocatore, dal canto suo, ha già detto sì ad un trasferimento in Italia che conosce bene. Nel nostro paese era arrivato nel 2021, pagato 7 milioni dall’Udinese. E con la maglia dei friulani aveva impressionato per la forza fisica e la facilità di andare in gol: ben 22 in 65 partite. E proprio per questo motivo, per portarlo a Liverpool, l’Everton lo pagò 38 milioni. Ma in Inghilterra l’attaccante non si è mai ambientato.