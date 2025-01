Cairo, almeno stavolta fai un rattoppo?

Giovedì riapre il mercato, un’occasione per rimediare agli errori estivi. E il Toro di errori ne ha fatti tanti visto che la squadra occupa una posizione di classifica precaria e chi è arrivato, a parte Adams , non si è rivelato all’altezza. Quello estivo, infatti, è stato un mercato al risparmio con in testa solo le cessioni: Buongiorno al Napoli per 35 milioni e Bellanova all’ Atalanta per 25. Poi l’infortunio di Zapata ha fatto precipitare la situazione e ha confermato che senza investimenti si fa poca strada, si può addirittura rischiare la Serie B. Uno scenario inquietante visto che i granata nelle ultime 13 giornate hanno conquistato appena 9 punti. In più c’è la violenta contestazione al presidente Cairo che ha coinvolto anche l’operato del direttore tecnico Davide Vagnati .

Cairo e il mercato di gennaio

L’invito assordante del popolo granata nei confronti dell’imprenditore alessandrino è quello di vendere: tutti sperano in una nuova proprietà in grado di rilanciare il Toro e riportarlo ai fasti di un tempo. Nessuno chiede lo scudetto ma, almeno, qualche partecipazione alle coppe europee sì. E qui arriviamo al dunque. Urbano Cairo, in questo mercato, ha la possibilità concreta di fare qualche cosa di importante per la squadra: aprire il portafoglio e acquistare qualche giocatore d’un certo spessore e non elementi di secondo o terzo piano come quest’estate. Può, insomma, fare un rattoppo significativo anche se sarà difficile ricucire lo strappo con i tifosi. Provarci, però, si può. E non con le parole, ma con i fatti. In questa pagina abbiamo elencato i giocatori che sono stati trattati nell’ultimo periodo: e a questi vanno aggiunti Cyril Ngonge del Napoli e Luka Jovic del Milan che, però, sono le ultime scelte. Ma per arrivare a qualche big tipo Beto o Simeone, i preferiti da Vanoli, ci vogliono investimenti mirati. Non certo cifre astronomiche che portano al disastro economico ma comunque soldi veri. Ecco, dunque, l’occasione per Cairo. Forse l’ultima.