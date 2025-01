Scossa Karamoh: così ha saputo riprendersi il Toro e riconquistare Vanoli

TORINO - Immaginare una riscossa, a pochi giorni dalla finestra di mercato invernale, non era così semplice per un giocatore che sembrava con un piede fuori dal progetto. Ma Yann Karamoh ha avuto un moto d'orgoglio. Sì, perché dopo la bocciatura di settembre in Coppa Italia contro l'Empoli - steccò clamorosamente la prestazione, contribuendo alla precoce eliminazione del Toro dalla competizione - il francese sembrava pressoché sparito dalle rotazioni di Vanoli. Anche dopo l'infortunio di Duvan Zapata. Nel frattempo, infatti, è sbocciato Alieu Njie. E all'occorrenza, come nel derby, alle spalle di una punta centrale è stato impiegato persino Nikola Vlasic.

La rinascita di Karamoh

Karamoh, dunque, ha iniziato a somigliare a un fantasma nell’attacco granata: c’era, ma non si vedeva. Giusto utilizzare l’imperfetto, perché - un po’ per sfinimento - Vanoli ha deciso di rimescolare le carte dopo il pareggio contro il Genoa. In quella circostanza il classe ‘98 a Marassi entrò particolarmente bene: piglio giusto, spirito di sacrificio encomiabile, serietà di chi sa di avere qualcosa da farsi perdonare. O comunque più di qualcosa da dimostrare, visto l’impatto nullo avuto fino a quel momento nella stagione del Toro. Così dalla gara di Empoli è tornato ad avere spazio da titolare: prima al Castellani, poi contro il Bologna e infine a Udine, con minutaggio sempre crescente. Karamoh ha risposto con buone prove, soprattutto per il grande lavoro sporco svolto prima per Sanabria e poi per Adams. Un impiego prezioso, che è servito a Vanoli per trovare un buon equilibro: sia davanti, visto che Adams e Sanabria in questo momento insieme sono come i cavoli a merenda, ma anche in fase difensiva.

Rimpiazzare Zapata

E adesso? Si va avanti con Karamoh, probabilmente riproposto anche contro il Parma. Il Toro, come sappiamo, sta cercando un rinforzo nel reparto offensivo in tempi celeri: l’esigenza di rimpiazzare Zapata è impellente. Il risveglio di Yann, in questo senso, è molto utile in vista di Parma e Juventus, i due impegni granata più vicini in ordine di tempo. Però non può bastare: al Toro servono i gol che Karamoh ha dimostrato di non avere nelle proprie corde. Ma un elemento di sacrificio è indispensabile, soprattutto in funzione di chi davanti al portiere ha invece l’obbligo di fare male: un onere che non riguarda solo il possibile erede di Zapata, ma anche Adams e Sanabria. Yann corre per tutti, si muove in maniera intelligente e vive un buon momento dal punto di vista fisico. La sua titolarità è figlia del lavoro quotidiano: Vanoli ha voluto premiarlo ed è stato ripagato. Karamoh ha aspettato pazientemente il proprio turno e adesso il Toro, che fino a qualche settimana fa non avrebbe avuto alcun problema a lasciarlo andare, se lo terrà stretto.

A questo punto, visto che il contratto del francese scadrà a giugno, un addio a gennaio si complica: Cairo non intascherebbe nulla, se non il risparmio di parte dell’ingaggio. Non ci sono, dunque, tanti vantaggi che porterebbero il Toro a darlo via rapidamente. Karamoh continua a macinare chilometri in campo, mettendosi a disposizione di allenatore e compagni. E candidandosi a vivere da protagonista sia la sfida contro il Parma che il derby contro la Juventus. Pensare al futuro, infatti, serve a poco. Soprattutto a Yann, che da attaccante ora spera di lasciare il segno anche in zona gol. Non è la sua materia preferita, ma per aiutare il Toro è necessario un contributo maggiore.