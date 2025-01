Aldo Agroppi è morto: la bandiera del Torino aveva 80 anni© .

Brutta notizia per il Torino e il mondo del calcio. In queste ore, infatti, è venuto a mancare Aldo Agroppi , grande ex calciatore e allenatore, all'età di 80 anni. Il decesso è avvenuto questa mattina, giovedì 2 gennaio, presso l'ospedale di Piombino, sua città natale, dove era ricoverato da qualche giorno per una polmonite bilaterale. Agroppi era nato il 14 aprile 1944.

Morte Agroppi, il legame col Torino

Da giocatore, Agroppi, iniziò la sua carriera nelle giovanili del Piombino, ma è soprattutto ricordato per le oltre 200 presenze con la maglia del Torino, squadra con cui debuttò in Serie A il 15 ottobre 1967. Il legame con il Toro era molto forte, come testimoniato dalle sue parole: "La mia vita in granata è stata meravigliosa e non ho rimpianti per non aver giocato in club più grandi".

Anche come allenatore, la sua carriera è stata significativa. Tra i suoi successi spicca la promozione in Serie A con il Pisa di Romeo Anconetani nel 1981/82. Ha poi allenato anche squadre come la Fiorentina, oltre a Perugia, Padova e Como. Dopo aver lasciato la panchina, Agroppi si è distinto come commentatore sportivo, lavorando anche per la Rai. Intorno alle 11, il suo corpo sarà trasferito alla sala del commiato della Pubblica Assistenza di Piombino.