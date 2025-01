Torino, non solo Vagnati: ufficiale il rinnovo di Ricci

Rinnovo Ricci, il comunicato del Torino

È tempo di rinnovi in casa Torino, dunque, e a cascata la società ha fatto due annunci importanti. Da poco è ufficiale la firma sul contratto per Samuele Ricci. Di seguito il comunicato del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci fino al 30 giugno 2028".

Il centrocampista è arrivato nel gennaio del 2022 dall'Empoli e in pochi anni ha raggiunto uno status importante per il club. Uno dei punti di forza della squadra e convocato anche da Spalletti con l'Italia. Un segnale di crescita per lui e per il Torino che ha in casa uno dei giocatori più interessanti del calcio italiano del presente e del futuro. Con il Torino ha raccolto in totale 97 presenze e 4 reti.