Agroppi, l'ultima foto per il Toro. Le parole per Nadia e per Ferrini

In morte di Agroppi, scrolli Whatsapp, memore di due messaggi e una foto che Aldo ti aveva inviato al tramonto della sua vita. Rileggi le parole, rivedi quell'immagine e, una volta di più, comprendi quanto racchiudano di questo autentico Cuore Granata, appassionato e icastico, istrionico e dissacrante, sempre e comunque uomo vero, capace di sentimenti forti e profondi. A Nadia, amatissima moglie, scrive: "Inaspettatamente colsi un fiore. A distanza di sessant'anni, profuma ogni giorno di più. Ogni ora è un delicato e un dolce vivere vicino a lei. Riesce ad esprimere un marcato dovere per la famiglia. Mi ha donato l'amore necessario per svolgere la mia professione. E' stata il mio schema vincente. Ho respirato l'emozione di grandi traguardi, immensa donna. Immense le sue semplici parole con toni mai adirati per un giusto allenamento giornaliero. Mio Dio, ancora stiamo respirando l'amore e il profumo del primo incontro. Lasciala con me, almeno fino a domani!". Rivolto a Ferrini, l'8 novembre, giorno della sua morte, accompagnando il post con la riproduzione del meraviglioso ricordo del Capitano dei Capitani, firmato da Alberto Manassero su Tuttosport per onorare "la massima espressione di giocatore del Toro": 8 Novembre 1976. Se molti giovani calciatori del Toro hanno abbracciato la gioia, l'onore di vestire la maglia Granata e capirne il significato glorioso e la responsabilità di onorarla, bastavano i suoi esempi. Poche parole di Giorgio valevano l'impegno fino a quando una goccia di sudore, l'ultima, aveva esaltato il sacrificio. Grande Giorgio, mi sollecitavi per raggiungere il mio desiderio: "Sai giocare ma non basta, senza il temperamento il percorso sarà breve". Mi obbligò ad iniziare a giocare un calcio aggiuntivo. Un giovedì, nella solita partitella contro la prima squadra, mi minacciò bonariamente: "Marcami stretto a tutto campo con atteggiamenti anche fallosi". Autorizzato, provai una nuova veste, esagerando!! Andai oltre i suggerimenti, rispose con una gomitata in faccia, complimentandosi.