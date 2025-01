Toro, Cairo batte due colpi: ecco i rinnovi di Ricci e Vagnati

Urbano Cairo ha dato un doppio segnale di vitalità per quanto riguarda il Toro. Due comunicati ufficiali che fanno discutere, in un modo o nell’altro, il mondo granata. Il primo è il prolungamento di contratto di Davide Vagnati fino al 2027. La notizia dell’accordo era stata anticipata da Tuttosport il 12 ottobre, ma non era stata resa pubblica dalla società e anzi, a domanda precisa, Cairo ha sempre preso tempo, pur confermando di fatto che non ci sarebbero stati problemi. Nel frattempo, voci di cessioni, contestazioni che hanno coinvolto anche il direttore tecnico e, in più, un campionato mediocre come contorno. Con il passare del tempo il Toro è scivolato sempre più in basso sino a raggiungere una classifica da paura (a pochi passi dalla zona retrocessione: basta una sconfitta per essere risucchiati dalle squadre che lottano per restare in Serie A) con un ambiente sempre più tumultuoso. Evidentemente Cairo ha voluto far capire, con i fatti e non solo con le parole, che per il momento non ha nessuna intenzione di vendere. Più avanti, si vedrà. E allora via libera a Vagnati, che dopo questo annuncio ritrova piena legittimità anche di fronte agli occhi degli interlocutori. Arrivato dalla Spal (che aveva portato dalla Serie C alla Serie A) il 14 maggio del 2020 non è ancora riuscito a catapultare il Toro fuori dall’anonimato, complici anche le ristrettezze economiche con cui ha dovuto fare i conti.