Torino, col Parma la certezza è Adams

L’anno nuovo comincia con la sfida al Parma davanti ai propri tifosi e per l’occasione il Torino ha messo in vendita biglietti a 5 euro per gli Under 16: la sfida è importantissima e, in un modo o nell’altro, può segnare il campionato dei granata. Con i 3 punti si raggiungerebbe una posizione di classifica perlomeno tranquilla, ma se non dovesse arrivare il successo, e consideranto che nella giornata successiva c’è il derby, la situazione diventerebbe pericolosa. Paolo Vanoli e i suoi giocatori lo sanno benissimo. La gente di fede torinista anche: e domani come al solito inciterà la squadra e contesterà il presidente e il direttore tecnico, fresco di rinnovo di contratto fino al 2027, come è successo dall’inizio del campionato.

Vanoli punta su Adams

Vanoli aspetta il nuovo attaccante per il derby e intanto punta forte su Adams, lo scozzese che è andato a bersaglio a Udine e che in questo campionato ha già raggiunto quota 5 (più 2 assist) in 17 presenze, non tutte da titolare. Un elemento che sta tenendo a galla i granata, visto che negli ultimi match è stato decisivo: a Empoli con una vera e propria magia, a Udine con una rete di rapina, da attaccante vero. E lui lo è, eccome se lo è: il problema è che da quando si è infortunato Zapata non ha più punti di riferimento. Sanabria non ha saputo esserlo ed è una delle note stonate più evidenti di questo Toro. Finora Tonny ha realizzato 2 reti in 975’. Davvero una miseria. E ancora peggio è il suo atteggiamento in campo, troppo spesso privo di spunti di vitalità. Non ha mai segnato tantissimo (il suo record risale alla stagione 2022-23 quando ne fece 12 in 33 presenze, per poi tornare nel campionato successivo a 5 in 35 gare), ma almeno aiutava la squadra: tornava a centrocampo, costruiva gioco, faceva a sportellate con gli avversari. Adesso niente di niente.

Karamoh, il mercato e la sfida con il Parma

Niente gol e niente aiuto, tant’è che al suo posto Vanoli ha scelto Karamoh che, almeno, mette un po’ di intraprendenza e determinazione e a sorpresa si è addirittura conquistato un posto da titolare. Ma torniamo ad Adams, la faccia bella dell’attacco granata. Soprattutto lui domani può risolvere la partita in favore del Toro, ma Vagnati deve al più presto affiancargli una punta di peso che lo aiuti. Karamoh non basta perché non ha un feeling particolare con il gol. L’ideale sarebbe trovare il bomber in tempo per il derby. Vagnati ha avuto tanto tempo per muoversi, Cairo tanto tempo per capire che in questa occasione deve aprire il portafoglio e fare un investimento importante. Ma prima di tutto questo c’è la partita con il Parma che sa tanto di sfida salvezza. Chi l’avrebbe immaginato a inizio stagione anche se la squadra si è presentata senza Buongiorno, Bellanova, Rodriguez e ha poi perso dopo poche partite Zapata?