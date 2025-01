Casadei-Ricci: il Torino si tinge d’azzurro

TORINO - Per varare nuovi moduli che possano essere prima studiati e proposti, quindi riproposti e poi radicati dentro una squadra, servono gli interpreti che consentano il cambio d’abito. Il Toro di Udine con il 4-2-3-1 è piaciuto, e Vanoli ha ammesso: "Ci pensavo da un po’". Si torna al punto, per concretizzare i pensieri e dare forma alle idee serve il materiale umano sul quale lavorare. Il tecnico granata in estate era partito con una certa dotazione, poi a un mercato che ha portato via Buongiorno e quindi Bellanova , si è aggiunto il ko di Zapata . Con Vanoli che, per dare nuovo tono a un attacco che dall’infortunio del colombiano in avanti è andato in seria difficoltà, le sta inventando un po’ tutte. Dal lancio di Karamoh dall’inizio, all’alternanza dei pezzi forti Vlasic e Adams , un po’ titolari un po’ carte da utilizzare a partita in corso. Un aggiustamento, dopo la sbandata seguita all’uscita di Duvan, che ha consentito di aggiungere quei punti che, alla vigilia dell’ultima del girone d’andata (domani contro il Parma), hanno portato il totale del Toro a 20. Fin qui i granata l’hanno insomma sfangata, ma per evitare brutte sorprese nel ritorno, è palese che gennaio vada sfruttato per inserire una punta, un difensore e un giocatore in grado di permettere di ampliare le soluzioni all’allenatore.

Vanoli: occhi su Casadei

Da qui l’interesse manifestato nei confronti di Cesare Casadei. Giovane jolly di centrocampo del Chelsea che in questo Torino potrebbe interpretare più ruoli. Guardando proprio a un eventuale mantenimento del 4-2-3-1 è intrigante immaginare una coppia di mediani formata da un cardine della nazionale di Luciano Spalletti e da uno di quella allenata da Carmine Nunziata. Se infatti Ricci sta scalando le gerarchie della selezione maggiore - 6 le presenze totalizzate - Casadei è leader del reparto centrale dell’Under 21. Giovani, azzurri, e pure complementari: i due saprebbero occupare zolle diverse, dividendosi compiti in interdizione, come nella prima circolazione di palla o in proiezione offensiva. Ma nel 4-2-3-1 Casadei potrebbe anche alzare il raggio d’azione, piazzandosi quale trequartista alle spalle di un centravanti e con due attaccanti esterni ai suoi lati (i due tatticamente più adatti sarebbero Vlasic e Njie). Nella sua giovane carriera Casadei ha infatti evidenziato una confidenza con la porta fin più da attaccante che non da centrocampista.

Toro-Casadei: tutti gli scenari

Nell’Under ha segnato 3 reti in 12 incontri, ma è nella Primavera dell’Inter che la sua media-gol è stata notevole: 14 reti in 30 partite. Tra i professionisti ha segnato in Championship, una rete (15 presenze) con il Reading e 3 (25) con il Leicester. In Premier League con il Chelsea è invece sceso in campo in 11 occasioni senza ancora trovare il gol. Che, comunque, ha ampiamente nelle corde. Per fare un regalo al proprio tecnico, il dt fresco di rinnovo sa di poter seguire la strada dell’acquisto, con il Chelsea che però, a fine stagione, manterrebbe la facoltà di riprendere il giocatore: a 8 milioni, quanti Cairo ne dovrebbe sborsare adesso per chiudere l’operazione. Vagnati sta studiando i contorni dell’affare, consapevole del fatto che Casadei sia giocatore molto ambito, in Serie A. Per dare una scossa a una stagione fin qui altamente deficitaria lo vorrebbe il Monza, come la Lazio che invece punta ad aggiungere qualità a una rosa, quella di Baroni, che sta tenendo un passo Champions. Se l’ex dell’Inter è individuato quale uomo giusto per non correre rischi, bene lasciar andare i tentennamenti e procedere.