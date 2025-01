"Scudetto Torino è anche tuo": Agroppi, l'omaggio della Maratona. E Cairo contestato

De Siervo: "Ricordo Agroppi? Va capito contesto"

"Sul tema delle tradizioni dobbiamo capire il contesto. Non aver fatto il minuto di silenzio in ricordo di Aldo Agroppi non è stata una mancanza di rispetto nei confronti dell'Italia e tantomeno di Agroppi. Questo è un paese diverso con una cultura diversa e l'omologazione generalizzata non è un tema della Lega Serie A. Quando è stato proposto il minuto di silenzio abbiamo pensato fosse più opportuno farlo in un contesto che avrebbe capito il momento e reso omaggio". Lo ha detto l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, in conferenza stampa in Arabia Saudita alla vigilia della finale di Supercoppa italiana.