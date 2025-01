Toro, dov'è la vittoria? Delusione tremenda: solo 0-0 contro il Parma

TORINO - E adesso per il Toro si mette male: del resto, se davanti ai propri tifosi non riesce a battere il Parma, che occupa le ultime posizioni della classifica, c’è poco da fare. Lo 0-0 di ieri al Grande Torino mette la squadra di Vanoli in una posizione di classifica molto preoccupante, a -4 dal terzultimo posto occupato da Cagliari e Lecce. In zona retrocessione, quindi, e non ci va la calcolatrice per rendersene conto. E come se non bastasse, sabato 11 gennaio ecco la Juventus, avversaria con cui i granata perdono con sconcertante facilità. Una partita che arriva nel peggior momento, sia sotto l’aspetto numerico (classifica) sia sotto quello psicologico. Derby dove probabilmente non ci sarà Samuele Ricci che contro il Parma è uscito per un problema muscolare. Nei prossimi giorni saranno valutati i tempi di recupero, ma è praticamente impensabile che ce la possa fare per la Juve.