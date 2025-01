Toro, passi avanti per Casadei: l'offerta granata e la richiesta del Chelsea

La ricerca di un centrocampista, sebbene non fosse esattamente una priorità fino a qualche settimana fa, è diventata necessaria. Lo pretende Paolo Vanoli per far cambiare pelle al Toro più facilmente, al netto della possibile uscita di Tameze, non certo un elemento chiave con il tecnico di Varese. Il 4-2-3-1 di partenza contro il Parma impone a Vagnati di trovare una soluzione alla richiesta dell'allenatore. L'identikit ideale, soprattutto in virtù della sua adattabilità ad interpretare più ruoli, è quello di Cesare Casade i. Il gioiellino del Chelsea ha aperto al Toro, dando totale disponibilità ad un trasferimento sotto la Mole: per il prodotto del vivaio dell' Inter la priorità assoluta è giocare. Anche perché finora Casadei coi Blues non ha mai avuto spazio.

La trattativa

La richiesta degli inglesi è quella di arrivare ad un pacchetto da circa 20 milioni, tra valore del cartellino e recompra. Il Toro si è già spinto a 12 milioni, dopo aver presentato una primissima offerta (respinta) da 8. Ed è fiducioso di poter chiudere in tempi rapidi: Vagnati si è mosso tra i primi per arrivare a Casadei e sta cercando di portare a termine la missione. Ce la può fare? Sì, ma solo se dovesse raggiungere l'intesa col Chelsea per la recompra da parte del club londinese, elemento essenziale per la trattativa.

L’alternativa a Casadei rimane Tanner Tessmann, giocatore che Vanoli conosce benissimo avendolo allenato a Venezia. Al Lione lo statunitense è una riserva, i francesi hanno bisogno di vedere per risanare un bilancio paurosamente in rosso, per cui Tessmann può finire sul mercato. Il Toro lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto, oppure con un obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Ma prima ogni sforzo verrà dirottato su Casadei, obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo granata. Le prossime ore, in questo senso, possono già diventare decisive.