Toro, ora c'è da aver paura: +4 sulla zona B e in calendario arrivano le big

A proposito della gare contro le formazioni che occupano le prime dieci posizioni, sono solo cinque i punti che il Torino ha conquistato in queste partite nel girone d’andata. Cinque punti che sono il frutto dei pareggi contro il Milan al debutto stagionale, l’Udinese (non propriamente una big) e della già citata vittoria contro l’Atalanta. Un dato che non può certo confortare guardando il calendario delle prossime giornate. I rinforzi provenienti dal mercato potrebbero però aiutare portando anche quella dose di spensieratezza necessaria in un momento come questo, oltre che contribuire a portare nuovi punti necessari per aumentare il gap sul terz’ultimo posto: se dopo la gara contro l’Atalanta la distanza dalla zona retrocessione dovesse essere inferiore all’attuale, allora la situazione si farebbe molto preoccupante.