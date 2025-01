Toro-Juve, Graziani carica granata, i tifosi: "Gioca tu". Ricci-Gineitis...

Giornata di vigilia per il Torino , che domani all'Olimpico sfiderà la Juve in un derby importantissimo per entrambe le squadre. Nella conferenza stampa per presentare il match, il tecnico granata Paolo Vanoli ha sottolineato come, dopo il ko dell'andata, senta ancora di più la sfida con i bianconeri . L'ultimo allenamento prima della sfida contro la squadra di Thiago Motta è stato a porte aperte, con centinaia di tifosi a caricare la squadra. A loro si è aggiunto un ospite di eccezione.

Toro, carica Graziani verso la Juve. Ricci...

All'allenamento del Toro era infatti presente Ciccio Graziani, che con i granata ha vinto lo storico Scudetto del 1976. Grandissimo entusiasmo per lui da parte dei 500 sostenitori accorsi ad assistere alla seduta di lavoro: un supporter lo ha anche scherzosamente invitato a scendere in campo nella partita di domani contro la Juve. Una gradita sorpresa dunque per i tifosi del Torino, che hanno ricevuto note liete anche da parte dei calciatori in campo. Infatti in vista del derby è recuperato Samuele Ricci: dopo essere stato in dubbio per alcune noie muscolari, il centrocampista si è allenato con il resto del gruppo nella rifinitura e si candida così ad una maglia da titolare per il match di domani. Non solo Ricci: anche Gineitis stringerà i denti per poter partire dal primo minuto, recuperato totalmente invece Coco. Restando in tema di scelte di formazione, la novità è rappresentata dal sempre più probabile impiego di Sanabria, a scapito di Karamoh, per affiancare Adams nel tandem offensivo granata.