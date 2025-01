Vanoli: "Il rosso con Motta? Il bello del calcio. Meritavamo di vincere"© .

Pareggia per 1-1 nel derby il Toro contro la Juventus e nel post partita, Paolo Vanoli analizza così la gara dei suoi granata: "Giochiamo meglio, è da inizio campionato che è così. Dall'infortunio di Zapata abbiamo perso la bussola, perché Duvan è un giocatore troppo importante. Oggi un pizzico di fortuna in più ci avrebbe regalato la storia. Potevamo fare meglio, nel primo tempo quando pressavamo si poteva essere più determinate. A loro piace palleggiare, a volte siamo andati individualmente anziché con il collettivo. Nel primo tempo c'è stata un po' di lentezza di attaccare la linea difensiva. Nella ripresa abbiamo fatto un po' meglio, i ragazzi ci tenevano, è mancato un pizzico nel finale di coraggio di andare oltre per cercare una vittoria. E poteva essere meritata. Siamo stati poco cattivi in alcune occasioni, quando abbiamo pressato collettivamente è cambiata la partita".

Vanoli e l'episodio con Thiago Motta

Poi parla dell'episodio con Thiago Motta e sul litigio chiarisce: "Questi screzi sono il bello del calcio, la tensione del campo si fa sentire. In un derby, sono episodi da campo che finiscono lì. Ognuno può dire ciò che vuole: sono un allenatore sanguigno, a volte devo migliorare ma sono in prima linea per difendere la mia squadra. L'arbitro ha fatto la cosa la giusta, ci siamo chiariti. Il rammarico è sul fallo di mano, non l'ho rivisto ma sembrava che spostasse il pallone". Infine chiude con il futuro e il mercato: "E' da un mese che vedo la squadra che ha la mia intensità, il mio carattere, la mia voglia di fame. Lo hanno dimostrato anche oggi. Quando si apre un ciclo nuovo, le prime partite non ci hanno illuso, ma c'era un giocatore importante per noi. Poi ci si è ritrovati un po' spaesati nello spogliatoi, ora ci stiamo ritrovando piano piano. Ho detto alla società un mese fa che aspetto uno sforzo perché ne abbiamo bisogno. Sono stato chiaro un mese fa, li lascio lavorare e spero che arrivi ciò che serve per migliorare".